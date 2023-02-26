Американцы скупают испанскую недвижимость

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По данным нотариусов, граждане США в 2022 году купили на 76% больше объектов недвижимости в Испании, чем годом ранее. Такого спроса на испанское жильё со стороны американцев ещё не было.
Особенно популярна Андалусия: Марбелья, Малага, Севилья. По словам риелторов, тут их привлекает климат, гольф и хорошее прямое авиасообщение. А ещё — «спокойный испанский образ жизни» и безопасность.
Часто американцы перебираются в Испанию семьями, но при этом часто летают в США, например, на каникулы.