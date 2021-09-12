Агентство недвижимости Уоррена Баффета сосредоточилось на побережье Коста-дель-Соль

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Агентство недвижимости Уоррена Баффета Berkshire Hathaway HomeServices Larvia сосредоточило основную часть своих испанских объектов на побережье Коста-дель-Соль. Здесь компания владеет 1230 объектами. Для сравнения: в Мадриде и Барселоне их всего около 500. Эксперты объясняют это высоким спросом на жильё в провинции Малага.
При этом компания делает ставку на определённый тип покупателей. Это иностранцы, которые ищут дом в районе с хорошей инфраструктурой, мягким климатом и качественным здравоохранением.
Спрос на элитную недвижимость в провинции Малага подтверждают и в другой компании — агентстве Panorama Properties. Там ожидают бум спроса на дорогие объекты в Марбелье.