Агентство недвижимости оштрафовали за публикацию некорректного объявления об аренде квартиры в Барселоне

Мэрия Барселоны наложила штраф в размере 90 тыс. евро на портал Idealista и агентство недвижимости The New House Barcelona за объявление об аренде квартиры. В нём говорится, что в качестве квартиросъёмщиков рассматриваются только испанцы.
Агентство и портал обвиняют в дискриминации по национальному признаку. Жалобу написал один из пользователей портала. В мэрии заявили, что это дело должно стать показательным и предостеречь другие агенства недвижимости и сайты от публикации подобных объявлений. И напомнили, что у каждого пятого жителя Барселоны нет испанского гражданства.Темы: Недвижимость Барселона