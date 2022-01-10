80% владельцев арендной недвижимости в Испании боятся её захвата

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Ассоциация владельцев арендной недвижимости (Asval) Испании сообщает, что около 80% собственников опасаются захвата их жилья окупас.
Адвокаты из Círculo Legal напоминают, что первым делом в случае захвата необходимо как можно скорее сообщить об этом в полицию. «Потому что, если это происходит в течение 24 часов, полиция должна освободить помещение от непрошенных гостей», - говорят специалисты.
Как ранее сообщал телеграм-канал "Испания", специалисты компании Securitas Direct, которая специализируется на системах безопасности, утверждают, что, если ваше жилье в Испании захватили окупас, на его особовждение уйдёт немало средств и времени. Так, по их расчётам, затраты на адвокатов, нотариусов, специалистов по замкам составят около 30 тысяч евро. А сам процесс выселения может затянуться на два года.
Окупас — захватчики чужого жилья — страшный сон владельца недвижимости. Особенно, если это его единенное жильё. Впрочем, обычно окупас предпочитают пустующую, желательно, банковскую, недвижимость. Выселить их оттуда гораздо сложнее.