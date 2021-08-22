10 совершенно новых ЖК на побережье Валенсии

По данным испанской Ассоциации стоимостного анализа (AEV), в 2021 году жильё в новостройках подорожает примерно на 5%, тогда как цены на «вторичку» останутся стабильными. По данным компании Savills Aguirre Newman, этот прогноз уже сбывается. Хотя, по данным аналитиков, рынок испанской недвижимости вернётся на уровень 2019 года только в 2022-м, но сегмент новостроек восстанавливается быстрее. Пандемия только подогрела интерес к новому жилью. Портал Idealista отмечает взрывной рост просмотров объявлений новых домов и квартир. При этом выбор таких объектов ограничен. Мы нашли 10 совершенно новых жилых комплексов на побережье Коста-Бланка, где покупка недвижимости сейчас станет хорошей инвестицией.

1. Новостройка в центре Аликанте

Многоквартирный дом 2021 года постройки. Несколько минут до пляжа. Рядом — развитая инфраструктура. 28 квартир от 137 тыс. евро с одной и двумя спальнями. И один пентхаус — с тремя. Все квартиры продаются с чистовой отделкой, полностью оборудованной кухней, кондиционерами и обогревом от солнечных батарей. Есть подземный паркинг, свой тренажёрный зал и два лифта. Важно: у всех квартир есть туристическая лицензия, а значит, их можно без проблем сдавать в аренду. Запросить актуальные цены можно здесь.

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2. Квартиры в Торревьехе от 75 тыс. евро

Этот ЖК в Торревьехе будет сдан в марте 2022 года. Сейчас квартиры в нём доступны от 75 тыс. евро, потом будут дорожать. Комплекс состоит всего из 16 квартир. Они уже с отделкой и готовы для проживания. Есть кондиционеры, лифт, бассейн с морской водой, финская сауна. До пляжа — всего 350 метров. Запросить подробности можно здесь.

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3. Квартиры бизнес-класса у моря

Шестиэтажный дом в Торревьехе на первой линии (пляж Лос-Локос). До моря — 20 метров. Под боком — набережная с кафе, ресторанами и барами. Идеальное место для комфортного отдыха. Дом начинён всем необходимым: от скоростных лифтов до подземного паркинга. Есть свой большой бассейн с морской водой. В самих квартирах — уже оборудованные кухни и полностью укомплектованные ванные. Запросить актуальные цены можно здесь.

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4. ЖК в центре Торревьехи

Тут осталась всего одна трёхкомнатная квартира за 175 тысяч евро. С двумя ванными. 95 квадратных метров. С мебелью и декором. Полностью готовая к проживанию. ЖК был сдан в 2019 году. До пляжа Дель-Кура — 300 метров. Рядом — главный проспект Торревьехи. В доме есть бассейн с морской водой и финская сауна. При сдаче в аренду доходность составит 6% годовых. Запросить подробности или сразу забронировать можно здесь.

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5. Ещё ЖК в Торревьехе

Дата сдачи этого дома — 2021 год. Пока купить квартиру можно от 117 тыс. евро. Есть квартиры с одной и двумя спальнями. До пляжа — 300 метров. Дом расположен в одном из лучших районов города, в центре. Всего есть 19 квартир, половина из которых уже забронирована. Зарезервировать свою квартиру можно всего за 5 тысяч евро. При этом застройщик обещает помочь с оформлением ВНЖ и сэкономить на этом 3500 евро. Узнать подробности можно здесь.

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6. Новый ЖК в Валенсии

Новый жилой комплекс в районе Города Искусств и Наук в Валенсии. Есть бассейн, тренажёрный зал, детская площадка. Продаются квартиры с 2, 3, 4 и 5 спальнями, а ещё — пентхаус с большими террасами и видом на море. В стоимость квартир входит также гараж, кладовая и место для велосипеда. ЖК строился с учётом самых строгих экологических требований. Запросить подробности можно здесь.

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7. ЖК в Торренте

Сдача объекта в 2021 году. Есть квартиры с 3,4 и 5 спальнями от 150 тысяч евро. В ЖК есть свой бассейн, лифт, парковка. Рядом — парк. До Валенсии — 9 километров. Узнать подробности можно здесь.

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8. Малоквартирный дом в Торревьехе

Пять этажей и всего 13 квартир. Лифт, парковка, бассейн, кондиционеры, интернет, солярий, сауна… В продаже есть квартиры с 1, 2 и 3 спальнями. Укомплектованные кухни и санузлы, бронированные двери. До моря — 300 метров (пляж Эль-Кура). Запросить информацию о ценах можно здесь.

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9. Большой ЖК в Сагунто

Грандиозный комплекс в средиземноморском стиле с огромным бассейном и впечатляющей инфраструктурой. Есть тренажёрный зал, большие террасы, игровые зоны, гастро-бар. Рядом — пристань, много ресторанов, пляжи. Запросить актуальные цены можно здесь.

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10. Комплекс вилл в Бенидорме

40 вилл в стиле хай-тек с панорамными видами на море и Бенидорм. Рядом с комплексом есть школа, поле для гольфа, рестораны и большой торговый центр. Пляжи Бенидорма расположены в 5 километрах. Вилла с тремя спальнями и собственным бассейном стоит 450 тысяч евро. Есть и другие варианты. Узнать подробности можно здесь.