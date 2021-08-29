20 безупречных вилл в Испании со скидкой до 55% и золотой визой

Чтобы стать счастливым обладателем испанской золотой визы, нужно либо инвестировать миллион евро в испанскую экономику, либо купить недвижимость дороже 500 тысяч. Мы нашли 20 отличных вилл на побережье Коста-Бланка, которые сейчас продаются как раз за 500 тысяч или чуть дороже, но на самом деле стоят гораздо больше...

1. Вилла в Аликанте со скидкой 55%

Вилла от застройщика в тихом районе в Сан-Хуан-де-Аликанте. Стоила 1 100 000 евро. А сейчас — 500 000, как раз столько, сколько нужно для «золотой визы» ни больше, ни меньше. Двухэтажный дом с видом на море. Четыре спальни, пять ванных комнат и три террасы. Общая площадь жилых помещений — 220 квадратных метров. На участке есть бассейн, газон, сад, зона барбекю, гараж. Вилла оборудована кондиционерами, системой отопления и сигнализацией. Запросить подробную информацию можно ЗДЕСЬ.

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2. Вилла на севере Коста-Бланки со скидкой 6%

Вилла в средиземноморском стиле в городке Морайра - тихом местечке с собственным портом. Морайра славится морепродуктами и своим рыбным рынком. Муниципалитет популярен среди состоятельных британцев. Площадь дома — 240 квадратных метров. Это четыре просторные спальни, два зала, три ванных комнаты и две кухни. На участке есть бассейн причудливой формы, газоны, гараж и зона барбекю. Объект стоил 545 000 евро, а сейчас — 510 000. Запросить подробную информацию можно ЗДЕСЬ.

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3. Уютная вилла в Кампельо со скидкой 2%

Эта очаровательная вилла раньше стоила 525 000 евро, а теперь — 515 000. На площади в 313 квадратных метров разместились пять спален, гостиная, столовая и четыре ванные комнаты. Двухэтажный дом с мраморными полами тёплых оттенков прекрасно меблирован и декорирован. Все комнаты просторные и очень светлые. Вилла оборудована кондиционерами, системой отопления, сигнализацией. На участке есть бассейн, гараж, сад. От Кампельо до Аликанте — всего 18 километров. Бенидорм — тоже рукой подать. Запросить подробную информацию можно ЗДЕСЬ.

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4. Большая вилла с скидкой 14%

Дом площадью 405 квадратных метров с 9 спальнями в Бениссе (Дения) за 515 000 евро (раньше стоил 600). По сути это три квартиры, каждая со своим отдельным входом и кухней. Удобно для заработка на аренде курортной недвижимости или для проживания большой семьи. Есть всё, что нужно для качественного отдыха: отличный вид на Средиземное море, близость пляжа и собственный бассейн. Бенисса — уютный городок с богатой историей. Запросить подробную информацию можно ЗДЕСЬ.

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5. Вилла в Кальпе со скидкой 11%

Дом раньше стоил 590 000 евро, а теперь — 525 000. Расположен всего в километре от моря на возвышенности, с которой открывается очень живописный вид на побережье и горы. Есть сад, бассейна нет. Запросить подробную информацию можно ЗДЕСЬ.

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6. Идеальная вилла со скидкой 7%

Безупречная вилла в городке Альфас-дель-Пи (провинция Аликанте). Сейчас продаётся за 530 000 евро. За эти деньги мы получаем дом площадью 270 квадратных метров с тремя спальнями и двумя террасами (построен всего семь лет назад). Комнаты начинены удобной дорогой мебелью и современными дизайнерскими решениями. Участок с бассейном, газонами, садом и гаражом. Стоит отметить, что вилла находится в одном из самых востребованных районов на всём побережье Коста-Бланка. Очень вкусное предложение. Запросить подробную информацию можно ЗДЕСЬ.

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7. Вилла в стиле хай-тек со скидкой 4%

Современный двухэтажный дом в Бениссе (Аликанте) в двух километрах от пляжа. С учётом скидки стоит 535 000 евро. В доме есть три спальни, три ванных комнаты и огромная терраса с видом на море. Общая площадь — 211 квадратных метров. На участке есть бассейн, газон, сад, гараж. Запросить подробную информацию можно ЗДЕСЬ.

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8. Красивая вилла со скидкой 8%

Совсем новая вилла в тихом районе Бениссы (Аликанте). Здесь всё безупречно: панорамные виды, аккуратный участок с бассейном, современные интерьеры, новейшие коммуникации. Площадь дома — 180 квадратных метров (четыре спальни, три ванные комнаты). На момент написания статьи вилла с учётом скидки стоила 545 000 евро. Запросить подробную информацию можно ЗДЕСЬ.

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9. Умная вилла в Торревьехе со скидкой 8%

Современная вилла в стиле минимализм за 550 000 евро. Находится в престижном районе Торревьехи (Лос-Балконес). Дом оборудован дорогой техникой, мебелью и декором. Во дворе — красивый бассейн-инфинити, зона барбекю, сад с ирригационной системой и гараж на две машины. Сам дом оснащён системой безопасности, новейшими коммуникациями, системой теплоизоляции, кондиционерами. Запросить подробную информацию можно ЗДЕСЬ.

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10. Вилла в Альтее со скидкой 17%

Раньше эта вилла стоила 659 000 евро, а теперь — 550 000. Дом в испанском стиле расположен на красивом ухоженном участке в районе Альтеа-Хиллс (провинция Аликанте). Общая площадь жилых помещений составляет 300 квадратных метров (пять спален, четыре ванных комнаты). Вид на море, бассейн, кондиционеры, гараж, Интернет. Этот объект хорошо сдаётся туристам и может быть постоянным источником прибыли. Запросить подробную информацию можно ЗДЕСЬ.

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11. Уютная вилла в Альтее со скидкой 15%

За 550 000 евро сейчас можно купить шестикомнатную виллу в районе Альтеа-ла-Вейа с захватывающими панорамными видами на море и город. Уютная вилла в средиземноморском стиле стоит у подножия гор Сьерра-Берниа. На участке есть большой бассейн, ухоженный сад и вместительный гараж. Запросить подробную информацию можно ЗДЕСЬ.

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12. Ещё одна вилла в Альтее со скидкой 7%

Вилла находится в престижном жилом комплексе. До песчаного пляжа — всего 800 метров. Впечатляющий вид на море и горы. Площадь дома — 310 квадратных метров. Четыре спальни и три ванных комнаты. Участок с большим бассейном и садом оснащён автоматическим поливом. Есть гараж и зона барбекю. Запросить подробную информацию можно ЗДЕСЬ.

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13. Вилла с роскошными видами со скидкой 13%

Вилла находится в Кальпе на севере побережья Коста-Бланка. Дом выделяется своим уникальным расположением. Отсюда открываются завораживающие виды сразу и на море, и на знаменитую скалу Ифач. Рядом (500 метров) — самый известный пляж Леванте с кучей развлечений, спортивным инвентарём, кафе и ресторанами. Дом трёхэтажный, 300 квадратных метров. С тремя спальнями и тремя ванными комнатами. Бассейн, ухоженный сад с фруктовыми деревьями. Вилла сейчас стоит 565 000 евро. Запросить подробную информацию можно ЗДЕСЬ.

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14. Вилла в Кальпе со скидкой 4%

Эта вилла стоила 595 тысяч евро, а сейчас продаётся за 570 000. Год постройки — 2003-й. Площадь дома — более 300 квадратов. Четыре спальни и столько же ванных комнат. Во дворе есть бассейн, сад, гараж. Фантастический вид на море, до которого всего полтора километра. На участке установлено видеонаблюдение. Запросить подробную информацию можно ЗДЕСЬ.

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15. Красивая вилла в Альтее со скидкой 15%

Вилла ещё недавно стоила 680 000 евро. Сейчас её можно купить за 575 000. Площадь участка — 1200 квадратов, а самого дома — 385. Пять спален. До моря — всего 400 метров. Вид на море и горы. Красивый участок со взрослыми деревьями, бассейном, ухоженным садом и скульптурами. Рядом есть вся необходимая инфраструктура: пляж, магазины, рестораны. Запросить подробную информацию можно ЗДЕСЬ.

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16. Вилла в Кальпе со скидкой 11%

Трёхэтажный дом с видом на море и скалу. Площадь участка — 945 квадратных метров, а жилых помещений — 330. Три спальни и три ванные комнаты. Бассейн, вид на море и горы, аккуратный сад. Объект расположен в удачном месте и будет хорошо сдаваться на протяжении всего сезона. Пока можно купить за 580 тысяч евро. Запросить подробную информацию можно ЗДЕСЬ.

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17. Новая большая вилла в Валенсии со скидкой 6%

Совсем новая просторная вилла, которую сейчас можно купить за 595 000 евро. При этом выгода составит 40 тысяч евро. Площадь дома — 800 квадратных метров. Четыре спальни и столько же ванных комнат. Огромная терраса, фруктовый сад, бассейн с джакузи, зона барбекю. Дом оборудован по последнему слову техники: бронированные стеклопакеты, акустическая и тепловая изоляция, полы с подогревом и т.д. Вилла находится в районе Коста-де-Валенсия. Отсюда удобно добираться и до Валенсии, и до Сагунто. Запросить подробную информацию можно ЗДЕСЬ.

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18. Образцовая вилла со скидкой 8%

Красивая аккуратная вилла в привилегированной урбанизации Сьерра-Кортина рядом с Бенидормом (построена в 2015 году). На участке есть бассейн, фруктовый сад и даже садовые гномы. Рядом раскинулись поля для гольфа и пляжи. Площадь дома — 200 квадратных метров (четыре спальни и четыре ванные комнаты). Сейчас вилла продаётся за 599 000 евро. Запросить подробную информацию можно ЗДЕСЬ.

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19. Вилла у моря со скидкой 14%

Вилла сейчас стоит ровно 600 000 евро. А стоила ровно 700. Находится прямо над морем в Кальпе. Площадь дома — 300 квадратных метров (четыре спальни и три ванные комнаты). Бассейн, сад, гараж. Хорошо сдаётся летом. Запросить подробную информацию можно ЗДЕСЬ.

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20. Парящая вилла со скидкой 25%

Эта вилла как будто парит над морем и горами. Стоит на скале, открывая потрясающие виды на побережье Кальпе. Сейчас продаётся за 600 000 евро, тогда как её обычная цена — 800 000. Три спальни и три ванные комнаты. Две террасы, красивый бассейн, ухоженный сад. Запросить подробную информацию можно ЗДЕСЬ.

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