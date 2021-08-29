20 безупречных вилл в Испании со скидкой до 55% и золотой визой

  • Новости
    • Недвижимость
      • Испанский банк распродает квартиры по 50-70 тыс. евро
      • Испанский сектор элитной недвижимости переживает лучший за многие годы период
      • В Испании началась распродажа банковской недвижимости со скидками до 40%
      • Дизайнер из Валенсии спроектировал необычную студию под мостом
      • Цены на недвижимость в Испании могут вырасти на 3% до конца года
      • Названы 16 испанских городов с запредельным уровнем смога
      • 20 лучших городов Европы для инвестиций в недвижимость
      • Барселона заняла восьмое место в рейтинге лучших городов мира
      • В Барселоне впервые продана квартира за биткойны 
      • Грабители заинтересовались курортной недвижимостью в Испании
      • Кто из иностранцев покупает самую дорогую недвижимость в Испании?
      • Почти 10 тысяч евро в год уходит на жильё у среднестатистической испанской семьи
    • Туризм
      • На северо-западе Испании побит температурный рекорд
      • La Vanguardia / Опасный трюк с акулами в аквариуме Барселоны
      • В Буньоле готовятся к юбилейной Томатине
      • La Vanguardia / Барселона и нудисты
      • Толедо - новая гастрономическая столица Испании
      • Праздник перегона скота в Мадриде
      • Мегаполис и дикая природа: кит у побережья Барселоны
      • Виртуальная экскурсия по будущему парку Ferrari в Таррагоне
      • Майорка в снегу
      • Renfe анонсирует распродажу билетов на поезда AVE по 25 евро
      • Из Барселоны в Сьюдаделу можно будет добраться на пароме Trasmediterránea
      • В аэропортах Барселоны, Мадрида и Бильбао - самые дорогие в Испании парковки
      • На Лансароте задержали двух человек за кражу в отеле
      • В Мадриде появится скутершеринг
      • Испанские отели занимают второе место по количеству премий Tripadvisor
      • Новая видеопрезентация Испании от Marca España
      • Испанские машинисты устраивают серию забастовок в марте
      • Подключиться к WiFi в Барселоне станет проще
      • Остров Иерро переходит на возобновлямые источники энергии
      • Renfe устраивает распродажу билетов AVE в Кордобу и Севилью
      • Испанские пляжи и разбушевавшийся ветер
      • Туристов призывают требовать в испанских заведениях алкоголь из бутылок с этикетками
      • Рейтинг самых дорогих и самых дешёвых платных дорог в Испании
      • Где в Мадриде и Барселоне орудуют карманники?
      • Альмерия - гастрономическая столица 2019
      • Таксисты Барселоны грозят новой масштабной забастовкой
      • Эта весна в Испании будет теплее, чем обычно
      • В Мадриде вводят новые требования к туристическому жилью
      • Испанский Виго вошел в пятёрку самых комфортных для инвалидов городов Европы
      • Авиакомпания Iberia объявила о наборе пилотов
      • Добраться из Мадрида в Барселону на поезде AVE можно будет за 10 евро
      • Аэропорт Мадрида в январе был одним из самых непунктуальных
      • Кафедральный собор Сарагосы признан самым красивым в Испании
      • В Барселоне создали приложение для выбора тенистых маршрутов
      • На канатной дороге в Испании побит мировой рекорд скорости
      • 14 лучших испанских вин для жаркого лета-2021
    • Бизнес
      • Агентство Fitch снизило рейтинг Испании на две ступени
      • Moody’s: конфликт в Каталонии ставит под угрозу рейтинг Испании
      • Уровень дефицита в Испании оказался самым высоким среди стран ЕС
      • Оборот ресторанного бизнеса в Испании в августе вырос на 4,1%
      • В Барселоне - самые высокие зарплаты в Испании в сфере IT
      • Telefónica вошла в рейтинг «пятизвёздочных компаний»
      • В Мадриде откроется огромный магазин Zara
      • Японский аналог Ikea завоёвывает Испанию
    • Спорт
      • Испанская полиция активно готовится к приезду российских футбольных фанатов
      • Дезинфекция в раздевалках "Барсы"
    • Политика
      • Рахой: Ана Ботелья была бы «великолепным» мэром Мадрида
      • Новый ресурс
      • Испанский конгресс купит портрет короля за 88 тысяч евро
      • Ультраправые вышли на акции протеста в Испании
      • В Крыму развернут РЛС для контроля за Средиземным морем и Южной Европой
      • Боррель: диалог между Белградом и Приштиной может стать для Сербии пропуском в ЕС
    • Происшествия
      • В Аликанте обезврежена банда, грабившая дома и автомобили
      • Спасение фотографа, упавшего с 30-метрового обрыва под Мадридом
      • La Vanguardia / Игуалада: взрыв на химзаводе
      • Castellón confidencial / Стычка между сторонниками и противниками корриды
      • Манчестер: испанцы устроили потасовку в автобусе
      • Antena 3 / Землетрясение в Испании
      • У берегов Валенсии перехвачена лодка с 289 кг кокаина
      • Малага: наркотрафиканты разгружают марихуану на пляже
      • Энсьерро с огромными мячами закончился для двух участников госпитализацией
      • В Мадриде активизировались латиноамериканские банды
      • В Жироне полторы сотни автомобилей пострадали от рук хулиганов
      • На юго-западе Тенерифе зафиксировано землетрясение силой 4 балла
      • В Мадриде началась бессрочная забастовка мусорщиков
      • На Канарах появились комары, переносящие вирус Зика
      • Неожиданная находка на дне озера в Мадриде
      • В Бенидорме полицейский ударил дубинкой болельшика с ребёнком
      • В Малаге задержали мошенников, обманывавших туристов с жильём
      • В Гранаде турист упал со смотровой площадки, делая селфи
      • Из ресторана Эстепоны со стрельбой похитили мужчину
      • На юге Испании задержали дайверов, которые ныряли за мешками с кокаином
      • В Испании задержали троих неонацистстов
      • Протесты в Барселоне
      • Дикие кабаны гуляют по Мадриду
      • Из тюрьмы в Мадриде сбежали два брата
      • В Испании нашли тело моряка с перевернувшегося судна
      • В Мадриде подростки побили полицейских в бассейне 
      • Испанского актёра в Барселоне сбил электросамокат
      • В Испании ревнивый пенсионер убил молотком 81-летнюю жену
    • Культура
      • Каталония попрощалась с корридой
      • La Vanguardia: Антонио Бандерас проводит кастинг в Барселоне
    • Общество
      • В Барселоне появилась организация, оказывающая помощь грузинским эмигрантам
      • Зоопарк на Майорке уличили в избиении дельфинов
      • Барселона: минута молчания в память о жертвах теракта
      • Барселона: митинг за единую Испанию
      • Новый год в Мадриде
      • Донья Летисия и донья София не поделили принцесс
      • Министерство труда Испании признало профессиональные заболевания горничных
      • В Испании может появиться первая женщина-генерал
      • В Мурсии расправились с тунцом, выброшенным на берег
      • Испанцы аплодируют медикам, сражающимся с коронавирусом
      • Как бывший король Испании пытается выйти из неприятной ситуации с налогами? 
      • В Европе снизилась продолжительность жизни. Больше всего — в Испании
    • Наука
      • Невропатолог из Мадрида советует страдающим болезнью Паркинсона читать вслух и петь
      • Медики рассказали об отсроченном влиянии коронавируса на работу мозга
      • В Испании выявили новый штамм коронавируса
    • Русская Испания
      • El Mundo: русские не дают дешеветь элитной испанской недвижимости
      • В Испании в ходе антинаркотической операции задержаны россияне 
      • Открыта регистрация на I Русско-испанский конгресс женщин-предпринимателей
      • СМИ: русские сделают из Аликанте новую Марбелью
      • На Коста-Брава ожидается приток русских туристов
      • Россияне лидируют по росту турпотока в Испании
      • Ибицу продвигают на российском туристическом рынке
      • «Свидетели Иеговы» из Ангарска переписали имущество на испанских «сестёр и братьев»
      • В марте в Марбелье пройдет Фестиваль русского кино MIRFF-2019
      • Пучдемон: никаких доказательств вмешательства России в каталонский кризис нет
      • Русский музей в Малаге подготовил новые выставки
      • Сбербанк запустил онлайн-переводы в Испанию и ещё 13 стран Европы
      • Из Аликанте в Россию экстрадирован бандит из 90-х
      • Больше 1,3 млн российских туристов за год отдохнули в Испании
      • Испанские регионы просят восстановить торговые отношения с Россией
      • Молдаване смогут получать испанскую пенсию
      • Испания готова обновить россиянам годовые визы
    • В мире
      • Во Франции раскритиковали испанский законопроект об абортах
    • Ковид
      • Заболеваемость коронавирусом резко выросла в Испании после праздников
  • Люди
    • А
      • Аснар Хосе Мария
    • Б
      • Ботелья Ана
    • В
      • Хосе Игнасио Верт
    • Г
      • Пау Гасоль
    • Д
      • Хорхе Фернандес Диас
    • Е
      • Адам Езерский
    • Ж
      • Жене Марк
    • З
    • И
      • Хуан Хосе Ибаррече
    • Й
      • Йон Сантакана
    • К
      • Мигель Ариас Каньете
    • Л
      • Летисия Ортис
    • М
      • Кристобаль Монторо
    • Н
      • Рафаэль Надаль
    • О
      • Мигель Ордоньес
    • П
      • Луис Фелипе Фернандес де ла Пенья
    • Р
      • Рахой Мариано
    • С
      • Хосе Луис Родригес Сапатеро
    • Т
      • Баронесса Тиссен
    • У
      • Иньяки Урдангарин
    • Ф
      • Давид Феррер
    • Х
      • Хуан Карлос I
    • Ц
      • Цывьян Леонид
    • Ч
      • Денис Черышев
    • Ш
      • Ирина Шейк
    • Щ
    • Э
      • Жорди Эреу
    • Ю
      • Патрисия Юрена Родригес
    • Я
      • Яровенко Наташа
  • Города
  • Видео
  • Интервью
  • Реклама
  • Партнеры
Новости Испании » Новости » Недвижимость » 20 безупречных вилл в Испании со скидкой до 55% и золотой визой

20 безупречных вилл в Испании со скидкой до 55% и золотой визой

21:15 29.08.2021

Чтобы стать счастливым обладателем испанской золотой визы, нужно либо инвестировать миллион евро в испанскую экономику, либо купить недвижимость дороже 500 тысяч. Мы нашли 20 отличных вилл на побережье Коста-Бланка, которые сейчас продаются как раз за 500 тысяч или чуть дороже, но на самом деле стоят гораздо больше...

1. Вилла в Аликанте со скидкой 55%

Вилла от застройщика в тихом районе в Сан-Хуан-де-Аликанте. Стоила 1 100 000 евро. А сейчас — 500 000, как раз столько, сколько нужно для «золотой визы» ни больше, ни меньше. Двухэтажный дом с видом на море. Четыре спальни, пять ванных комнат и три террасы. Общая площадь жилых помещений — 220 квадратных метров. На участке есть бассейн, газон, сад, зона барбекю, гараж. Вилла оборудована кондиционерами, системой отопления и сигнализацией. Запросить подробную информацию можно ЗДЕСЬ.

2. Вилла на севере Коста-Бланки со скидкой 6%

Вилла в средиземноморском стиле в городке Морайра - тихом местечке с собственным портом. Морайра славится морепродуктами и своим рыбным рынком. Муниципалитет популярен среди состоятельных британцев. Площадь дома — 240 квадратных метров. Это четыре просторные спальни, два зала, три ванных комнаты и две кухни. На участке есть бассейн причудливой формы, газоны, гараж и зона барбекю. Объект стоил 545 000 евро, а сейчас — 510 000. Запросить подробную информацию можно ЗДЕСЬ.

3. Уютная вилла в Кампельо со скидкой 2%

Эта очаровательная вилла раньше стоила 525 000 евро, а теперь — 515 000. На площади в 313 квадратных метров разместились пять спален, гостиная, столовая и четыре ванные комнаты. Двухэтажный дом с мраморными полами тёплых оттенков прекрасно меблирован и декорирован. Все комнаты просторные и очень светлые. Вилла оборудована кондиционерами, системой отопления, сигнализацией. На участке есть бассейн, гараж, сад. От Кампельо до Аликанте — всего 18 километров. Бенидорм — тоже рукой подать. Запросить подробную информацию можно ЗДЕСЬ.

4. Большая вилла с скидкой 14%

Дом площадью 405 квадратных метров с 9 спальнями в Бениссе (Дения) за 515 000 евро (раньше стоил 600). По сути это три квартиры, каждая со своим отдельным входом и кухней. Удобно для заработка на аренде курортной недвижимости или для проживания большой семьи. Есть всё, что нужно для качественного отдыха: отличный вид на Средиземное море, близость пляжа и собственный бассейн. Бенисса — уютный городок с богатой историей. Запросить подробную информацию можно ЗДЕСЬ.

5. Вилла в Кальпе со скидкой 11%

Дом раньше стоил 590 000 евро, а теперь — 525 000. Расположен всего в километре от моря на возвышенности, с которой открывается очень живописный вид на побережье и горы. Есть сад, бассейна нет. Запросить подробную информацию можно ЗДЕСЬ.

6. Идеальная вилла со скидкой 7% 

Безупречная вилла в городке Альфас-дель-Пи (провинция Аликанте). Сейчас продаётся за 530 000 евро. За эти деньги мы получаем дом площадью 270 квадратных метров с тремя спальнями и двумя террасами (построен всего семь лет назад). Комнаты начинены удобной дорогой мебелью и современными дизайнерскими решениями. Участок с бассейном, газонами, садом и гаражом. Стоит отметить, что вилла находится в одном из самых востребованных районов на всём побережье Коста-Бланка. Очень вкусное предложение. Запросить подробную информацию можно ЗДЕСЬ.

7. Вилла в стиле хай-тек со скидкой 4%

Современный двухэтажный дом в Бениссе (Аликанте) в двух километрах от пляжа. С учётом скидки стоит 535 000 евро. В доме есть три спальни, три ванных комнаты и огромная терраса с видом на море. Общая площадь — 211 квадратных метров. На участке есть бассейн, газон, сад, гараж. Запросить подробную информацию можно ЗДЕСЬ.

8. Красивая вилла со скидкой 8%

Совсем новая вилла в тихом районе Бениссы (Аликанте). Здесь всё безупречно: панорамные виды, аккуратный участок с бассейном, современные интерьеры, новейшие коммуникации. Площадь дома — 180 квадратных метров (четыре спальни, три ванные комнаты). На момент написания статьи вилла с учётом скидки стоила 545 000 евро. Запросить подробную информацию можно ЗДЕСЬ.

9. Умная вилла в Торревьехе со скидкой 8%

Современная вилла в стиле минимализм за 550 000 евро. Находится в престижном районе Торревьехи (Лос-Балконес). Дом оборудован дорогой техникой, мебелью и декором. Во дворе — красивый бассейн-инфинити, зона барбекю, сад с ирригационной системой и гараж на две машины. Сам дом оснащён системой безопасности, новейшими коммуникациями, системой теплоизоляции, кондиционерами. Запросить подробную информацию можно ЗДЕСЬ.

10. Вилла в Альтее со скидкой 17%

Раньше эта вилла стоила 659 000 евро, а теперь — 550 000. Дом в испанском стиле расположен на красивом ухоженном участке в районе Альтеа-Хиллс (провинция Аликанте). Общая площадь жилых помещений составляет 300 квадратных метров (пять спален, четыре ванных комнаты). Вид на море, бассейн, кондиционеры, гараж, Интернет. Этот объект хорошо сдаётся туристам и может быть постоянным источником прибыли. Запросить подробную информацию можно ЗДЕСЬ.

11. Уютная вилла в Альтее со скидкой 15%

За 550 000 евро сейчас можно купить шестикомнатную виллу в районе Альтеа-ла-Вейа с захватывающими панорамными видами на море и город. Уютная вилла в средиземноморском стиле стоит у подножия гор Сьерра-Берниа. На участке есть большой бассейн, ухоженный сад и вместительный гараж. Запросить подробную информацию можно ЗДЕСЬ.

12. Ещё одна вилла в Альтее со скидкой 7%

Вилла находится в престижном жилом комплексе. До песчаного пляжа — всего 800 метров. Впечатляющий вид на море и горы. Площадь дома — 310 квадратных метров. Четыре спальни и три ванных комнаты. Участок с большим бассейном и садом оснащён автоматическим поливом. Есть гараж и зона барбекю. Запросить подробную информацию можно ЗДЕСЬ.

13. Вилла с роскошными видами со скидкой 13%

Вилла находится в Кальпе на севере побережья Коста-Бланка. Дом выделяется своим уникальным расположением. Отсюда открываются завораживающие виды сразу и на море, и на знаменитую скалу Ифач. Рядом (500 метров) — самый известный пляж Леванте с кучей развлечений, спортивным инвентарём, кафе и ресторанами. Дом трёхэтажный, 300 квадратных метров. С тремя спальнями и тремя ванными комнатами. Бассейн, ухоженный сад с фруктовыми деревьями. Вилла сейчас стоит 565 000 евро. Запросить подробную информацию можно ЗДЕСЬ.

14. Вилла в Кальпе со скидкой 4%

Эта вилла стоила 595 тысяч евро, а сейчас продаётся за 570 000. Год постройки — 2003-й. Площадь дома — более 300 квадратов. Четыре спальни и столько же ванных комнат. Во дворе есть бассейн, сад, гараж. Фантастический вид на море, до которого всего полтора километра. На участке установлено видеонаблюдение. Запросить подробную информацию можно ЗДЕСЬ.

15. Красивая вилла в Альтее со скидкой 15%

Вилла ещё недавно стоила 680 000 евро. Сейчас её можно купить за 575 000. Площадь участка — 1200 квадратов, а самого дома — 385. Пять спален. До моря — всего 400 метров. Вид на море и горы. Красивый участок со взрослыми деревьями, бассейном, ухоженным садом и скульптурами. Рядом есть вся необходимая инфраструктура: пляж, магазины, рестораны. Запросить подробную информацию можно ЗДЕСЬ.

16. Вилла в Кальпе со скидкой 11%

Трёхэтажный дом с видом на море и скалу. Площадь участка — 945 квадратных метров, а жилых помещений — 330. Три спальни и три ванные комнаты. Бассейн, вид на море и горы, аккуратный сад. Объект расположен в удачном месте и будет хорошо сдаваться на протяжении всего сезона. Пока можно купить за 580 тысяч евро. Запросить подробную информацию можно ЗДЕСЬ.

17. Новая большая вилла в Валенсии со скидкой 6%

Совсем новая просторная вилла, которую сейчас можно купить за 595 000 евро. При этом выгода составит 40 тысяч евро. Площадь дома — 800 квадратных метров. Четыре спальни и столько же ванных комнат. Огромная терраса, фруктовый сад, бассейн с джакузи, зона барбекю. Дом оборудован по последнему слову техники: бронированные стеклопакеты, акустическая и тепловая изоляция, полы с подогревом и т.д. Вилла находится в районе Коста-де-Валенсия. Отсюда удобно добираться и до Валенсии, и до Сагунто. Запросить подробную информацию можно ЗДЕСЬ.

18. Образцовая вилла со скидкой 8%

Красивая аккуратная вилла в привилегированной урбанизации Сьерра-Кортина рядом с Бенидормом (построена в 2015 году). На участке есть бассейн, фруктовый сад и даже садовые гномы. Рядом раскинулись поля для гольфа и пляжи. Площадь дома — 200 квадратных метров (четыре спальни и четыре ванные комнаты). Сейчас вилла продаётся за 599 000 евро. Запросить подробную информацию можно ЗДЕСЬ.

19. Вилла у моря со скидкой 14%

Вилла сейчас стоит ровно 600 000 евро. А стоила ровно 700. Находится прямо над морем в Кальпе. Площадь дома — 300 квадратных метров (четыре спальни и три ванные комнаты). Бассейн, сад, гараж. Хорошо сдаётся летом. Запросить подробную информацию можно ЗДЕСЬ.

20. Парящая вилла со скидкой 25%

Эта вилла как будто парит над морем и горами. Стоит на скале, открывая потрясающие виды на побережье Кальпе. Сейчас продаётся за 600 000 евро, тогда как её обычная цена — 800 000. Три спальни и три ванные комнаты. Две террасы, красивый бассейн, ухоженный сад. Запросить подробную информацию можно ЗДЕСЬ.

 

Noticia.ru 2011 - 2021