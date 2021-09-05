13 домов на Коста-дель-Соль с золотой визой и видом на море

В сегодняшней подборке — 13 суперкомфортных домов на побережье Коста-дель-Соль: в Марбелье, Эстепоне, Михасе, Бенальмадене. Критерии поиска были следующие: готовый к проживанию дом в идеальном состоянии; хороший вид на море; желательно охрана (чтобы исключить риск заселения окупас); золотая виза в комплекте и при этом цена не выше 700 тысяч евро. Нашлось 13 домов, идеально подходящих под эти требования.

1. Вилла в Михасе за 545 000 евро

Сумасшедшие виды на Средиземное море с террасы и из панорамных окон, которые делают этот дом очень светлым и просторным. Потрясающие пляжи под боком. Вилла является частью закрытого жилого комплекса с услугами консьержа и круглосуточной охраной. А это значит абсолютная безопасность и никаких окупас. Общая площадь дома — 143 квадратных метра (три спальни и две ванных комнаты). Есть бассейн, спа, сауны, фитнес-зал. Запросить подробную информацию можно ЗДЕСЬ.

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2. Дом в Михасе за 615 000 евро

Дом площадью 120 квадратных метров (три спальни, три ванных комнаты) на территории охраняемого комплекса. С террасы открывается вид на Средиземное море. Пляжи — в пешей доступности. Есть бассейн, консьерж-сервис, оздоровительный клуб. Запросить подробную информацию можно ЗДЕСЬ.

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3. Дом в Эстепоне за 698 000 евро

Таунхаус находится в закрытом комплексе на первой линии моря. Рядом — Эстепона, набережная. Есть прямой выход к пляжу. На территории комплекса — бассейн и пышные тропические сады. Общая площадь дома — 162 квадратных метра. Объект полностью меблирован, оборудован и декорирован — заезжай и живи. Запросить подробную информацию можно ЗДЕСЬ.

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4. Вилла в Михасе за 685 000 евро

Вилла находится в составе комплекса, расположенного в горах. Отсюда открывается панорамный вид на море и Фуэнхиролу. До аэропорта Малаги — всего 15 минут на машине. А до Пуэрто-Бануса — 20. Есть собственный бассейн и сад. Площадь дома — 182 квадратных метра (3 спальни). Запросить подробную информацию можно ЗДЕСЬ.

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5. Дом в Бенальмадене за 633 000 евро

Просторный современный дом находится в жилом комплексе с общим большим бассейном и роскошным видами на Средиземное море. Площадь дома — 241 квадратный метр (четыре спальни и три ванных комнаты). Запросить подробную информацию можно ЗДЕСЬ.

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6. Вилла в Бенальмадене за 570 000 евро

Дом расположен в закрытом комплексе в привилегированном районе. С террасы открывается красивый вид на Средиземное море. Площадь жилых помещений — 280 квадратных метров (4 спальни и 4 ванных комнаты). На территории комплекса есть большой бассейн, зона отдыха, тренажёрный зал. Запросить подробную информацию можно ЗДЕСЬ.

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7. Вилла в Касаресе за 685 000 евро

Вилла стоит на холме, с которого открывается великолепный вид на море. 10 минут до Эстепоны. 30 — до Пуэрто-Бануса. Объект входит в жилой комплекс, на территории которого есть бассейн с горкой, спа, тропические сады. Площадь дома — 192 квадратных метра (3 спальни, 3 ванных комнаты). Запросить подробную информацию можно ЗДЕСЬ.

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8. Дом в Михасе за 530 000 евро

Дом является частью закрытого охраняемого жилого комплекса всего в 25 минутах езды от аэропорта Малаги. Абсолютная безопасность и защита от окупас. На территории есть большой бассейн, консьерж-сервис. Площадь дома — 159 квадратных метров (3 спальни и 3 ванных комнаты). Запросить подробную информацию можно ЗДЕСЬ.

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9. Дом в Михасе за 598 000 евро

Совершенно новый дом в жилом комплексе со всей инфраструктурой: аквапарком, спортивным центром, бильярдным клубом, спа-салоном… Площадь дома — 181 квадратный метр (4 спальни). Запросить подробную информацию можно ЗДЕСЬ.

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10. Вилла в Бенальмадене за 595 000 евро

Красивая большая вилла с умопомрачительными видами на Средиземное море. Дом находится на территории современного жилого комплекса в одном из самых спокойных и безопасных районов Коста-дель-Соль рядом с природным парком. Сюда удобно и быстро добираться от аэропорта Малаги. Рядом — Марбелья. Площадь дома — 363 квадратных метра (4 спальни). Запросить подробную информацию можно ЗДЕСЬ.

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11. Вилла в Манильве за 625 000 евро

Аккуратная просторная вилла с хорошим видом на море. Современный дизайн и очень светлые помещения. Площадь дома — 242 квадратных метра (4 спальни и 4 ванных комнаты). Объект удачно расположен и будет хорошо сдаваться. Запросить подробную информацию можно ЗДЕСЬ.

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12. Вилла в Манильве за 565 000 евро

Вилла в стиле минимализма входит в бутик-комплекс, который расположен в тихом безопасном районе в паре минут ходьбы от пляжа. В 2 минутах езды — порт Дукеса с ресторанами и магазинами. Рядом — Марбелья и Сотогранде. Площадь дома — 229 квадратных метров (4 спальни и 4 ванных комнаты). Запросить подробную информацию можно ЗДЕСЬ.

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13. Дом в Марбелье за 550 000 евро

Дом находится в одной из лучших урбанизаций с видами на море. Дом абсолютно новый, но без мебели. Жилая площадь — 391 квадратный метр (3 спальни и 3 ванных комнаты). Рядом есть школы, гольф. Запросить подробную информацию можно ЗДЕСЬ.