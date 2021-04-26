10 самых популярных испанских деревень

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В Испании по итогам 2020 года заметно вырос интерес к частным домам. Ограничения на поездки из-за пандемии коронавируса и необходимость избегать скоплений людей вернули популярность сельской недвижимости. Согласно исследованию Idealista, покупка дома в деревне в среднем на 52% дешевле, чем в крупном городе.
В Испании насчитается 8 131 муниципалитет. Многие расположены в живописной местности, что привлекает сюда новых жителей и туристов. Портал Rural Getaway составил рейтинг 10 самых популярных городов для сельского туризма в 2020 году. Именно в них прежде всего ищут недвижимость те, кто решил перебраться за город. Перечислим эти деревни.