«Плохой банк» устроил распродажу 4000 объектов недвижимости в Испании

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Испанский «плохой банк» Sareb снизил цены почти на 4000 жилых объектов в Испании, чтобы стимулировать продажи.
Всего на балансе Sareb сейчас находится около 10 тысяч объектов недвижимости, от которых нужно избавиться. В рамках новой распродажи цены снижены на 3952 объекта. Более 50% из этих объектов сосредоточены в Валенсии (24%), Каталонии (15,6%) и Кастилии-и-Леоне (10%).
Недвижимость продается через компании Altamira Asset Management, Haya Real Estate, Servihabitat и Solvia.