В Испании женщина родила второго ребенка, чтобы вылечить первого

Как сообщает RTVE, семья прибыла в Испанию из Сенегала. 11-летняя девочка страдала серповидноклеточной анемией - наследственным заболеванием крови, которое может вызывать множество осложнений. Эффективное средство для борьбы с ним - пересадка костного мозга, однако у девочки не было подходящего донора.

Тогда в каталонской больнице ее матери предложили родить еще одного ребенка с помощью экстракорпорального оплодотворения и при генетическом вмешательстве, чтобы удостовериться в том, что будущему малышу не передалось заболевание и он совместим со своей сестрой. В результате в 2019 году женщина родила девочку. В апреле текущего года была завершена процедура по пересадке костного мозга ее старшей сестре. Это первая успешная операция такого рода, проведенная в Испании.

Благодаря этому теперь девочка не страдает от симптомов серповидноклеточной анемии и может вести нормальный образ жизни.

Источник: ТАСС