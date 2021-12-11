В Испании выяснили, с какой скоростью бегали динозавры

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Палеонтологи обнаружили в Испании хорошо сохранившийся набор окаменевших следов динозавров-тетануров, далеких родственников тираннозавра, чье изучение указало на необычно высокую скорость их бега, составлявшую около 37-45 км/ч. Выводы ученых были опубликованы в статье в журнале Scientific Reports.
"Анализ этих следов указал на то, что они были оставлены животными, которые бежали по грунту со скоростью от 37 до 45 км/ч. Эти замеры подтверждают самые большие оценки скорости движения хищных динозавров, которые были вычислены в прошлом нашими коллегами-теоретиками", - пишут исследователи.
За последние годы облик тираннозавров и их ближайших родичей из числа так называемых тетануров (Tetanurae) пережил радикальные изменения. В частности, палеонтологи предполагают, что тираннозавры были быстро бегающими пернатыми и теплокровными существами, а не неповоротливыми чешуйчатыми и хладнокровными рептилиями, какими их изображают фильмы конца прошлого века.
Группа палеонтологов под руководством Пабло Наварро-Лорбеса, научного сотрудника университета Ла-Риохи в Логроньо (Испания), впервые точно измерила скорость бега динозавров-тетануров благодаря находке, которую ученые сделали на севере Испании в отложениях времен начала мелового периода.
Источник: ТАСС