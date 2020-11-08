В Испании создали систему очистки воздуха от коронавируса

Испанская компания Cedrión разработала вентиляционную систему, которая быстро и эффективно очищает воздух в закрытых помещениях. В том числе от коронавируса, который, согласно последним выводам учёных, передаётся именно по воздуху.
Сейчас многие школы и другие учреждения предпочитают вообще не закрывать окна, чтобы не создавать благоприятных условий для распространения вируса. Но с приходом зимы ситуация с проветриванием усложнится. На помощь должны прийти специальные аппараты, которые дезинфицируют воздух в помещении.
«Мы подвергаем окружающий воздух воздействию очень сильного электрического поля», - объясняет Энрике Медина, генеральный директор Cedrión. В результате, по его словам, воздух наполняется ионами, которые убивают вирусы и бактерии. Это позволяет полностью очистить комнату за 10-12 минут.Темы: Наука