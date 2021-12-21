В Испании разработали ковид-тестирование по слюне

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Группа учёных из Университета Карлоса III в Мадриде разработала первый фотоэлектрохимический аптасенсор, который обнаруживает вирус SARS-Cov-2 в образце слюны.
Этот сенсор, использующий аптамеры (тип химических антител), более чувствителен, чем сенсоры на основе антигенов, и выполняет обнаружение быстрее и дешевле, чем тесты ПЦР. Эти новые устройства могут быть включены в портативные диагностические системы и просты в использовании.
Одной из особенностей нового тестирования является широкий диапазон чувствительности к различным вирусным концентрациям. Например, тест способен определять концентрации ниже 0,5 наномоля (нМ), что типично для пациентов, не имеющих симптомов.
Образец слюны пациента растворяется в буферном растворе и наносится на поверхность датчика. Через несколько минут готов результат.