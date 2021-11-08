В Испании разработали концепт боевого корабля нового поколения

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Испанская судостроительная компания Navantia впервые представила облик перспективного фрегата SMART 4000. В числе прочего он сможет нести разные авиационные комплексы.
На выставке FEINDEF-2021 в Мадриде Navantia продемонстрировала, как может выглядеть фрегат завтрашнего дня. Новинку назвали SMART 4000, сообщает портал Naked-Science.
Водоизмещение корабля составит 4000 тонн. Длина SMART 4000 — 120 метров, в состав экипажа должны войти 70 человек. Фрегат сможет развивать скорость 25 узлов (46 километров в час).
SMART 4000 получит 76-миллиметровую артиллерийскую установку, многофункциональную универсальную установку вертикального пуска, а также различные беспилотники.