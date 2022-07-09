В Испании нашли самую старую окаменелость человеческого лица

До сих пор самой старой окаменелостью гоминида, найденной в Европе, была челюстная кость, возраст которой был определен как 1,2 миллиона лет. Фрагмент челюстной кости, обнаруженный в северной Испании в прошлом месяце, может быть самой старой известной окаменелостью предка человека, найденной на сегодняшний день в Европе, заявили в пятницу испанские палеонтологи.

Как сообщает Planet Today, ученые заявили, что окаменелости, которая была обнаружена на месте археологических раскопок 30 июня в горном массиве Атапуэрка на севере Испании, около 1,4 миллиона лет.

До сих пор самой старой окаменелостью гоминида, найденной в Европе, была челюстная кость, найденная на том же месте в 2007 году, возраст которой был определен как 1,2 миллиона лет.

Атапуэрка – это пещерные стоянки древнего человека в горах Сьерра-де-Атапуэрка на севере Испании. Здесь находятся тысячи окаменелостей и инструментов гоминидов. Атапуэрка считается одной из самых богатых записей о доисторической человеческой деятельности в Европе и в 2000 году этот археологический памятник был включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Теперь исследователи должны «завершить» свою первоначальную оценку возраста фрагмента челюстной кости, используя научные методы датирования. Ученые отмечают, что, поскольку фрагмент челюстной кости был найден примерно на два метра ниже слоя земли, где в 2007 году была обнаружена челюстная кость, вполне логично считать, что новая находка будет старше.

Научная датировка фрагмента челюстной кости будет проводиться в Национальном центре исследований эволюции человека в Бургосе, городе, расположенном примерно в 10 километрах (шести милях) от Атапуэрки. Этот процесс должен занять от шести до восьми месяцев.

Анализ может помочь определить, к какому виду гоминидов принадлежит фрагмент челюстной кости, и лучше понять людей, эволюционировавших на европейском континенте.