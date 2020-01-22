В Испании изобрели биоразлагаемый полимер для полива

Испанская компания Agro BioMediterranean разработала биоразлагаемый органический полимер, который может широко использоваться в сельском хозяйстве.
Как сообщает портал Sparja.com, Полимер нужно закопать в землю так, чтобы он находился рядом с корнями. Полимер поглощает и накапливает воду и удобрения, а затем в нужный момент питает ими растение. Полимер способен поглотить объём, превышающий его собственный в 100 раз. Специальное оборудование, установленное на полях, измеряет потребность растений в воде.
В результате затраты на воду и удобрения можно снизить почти в два раза.Темы: Наука