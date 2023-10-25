В Барселоне научились лечить тяжёлые инсульты

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В госпитале Валь д’Эброн внедрили революционную методику лечения пациентов с инсультом, которая позволила удвоить число благополучных исходов.
Теперь даже в случае тяжёлых случаев 47% пациентов полностью восстанавливаются. При традиционном лечении — только 27%.
Метод заключается в комбинировании возможностей аниографа для тромбэктомии и оборудования для КТ, которое выполняют до, во время и после удаления тромба. Пациента сразу доставляют в кабинет с таким оснащением и незамедлительно проводят необходимые манипуляции, параллельно подключая его к цифровой платформе SmartStroke, которая подгружает историю болезни, а затем постоянно мониторит ситуацию и помогает в реабилитации.