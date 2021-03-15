В Барселоне изобрели биоразлагаемые двухдневные маски

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Первые в мире биоразлагаемые маски типа FFP2 разработаны Институтом агрохимии и пищевых технологий (IATA-CSIC), они будут производиться в Вилассар-де-Мар (Барселона).
Их можно использовать до 48 часов подряд и выбрасывать в контейнер для органических отходов. Сейчас завершается процесс оценки для получения европейского сертификата CPA FFP2 и, как ожидается, маски поступят в продажу весной.
Маски производят компании Bioinicia и Palens. Они уже выпускают биоразлагаемые маски, но не такие продвинутые. Их носят члены испанской королевской семьи, премьер-министр Педро Санчес и министры. Узнать их можно по логотипу CSIC и испанской символике.
Сырьем для производства масок служит хлопок и кукуруза.