Учёные объяснили неприятное отличие пневмонии при коронавирусе от обычной

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Исследование, опубликованное журналом Nature, показало, что пневмония, вызванная коронавирусом, отличается от обычной.
Учёные отмечают, что обычная пневмония обычно имеет бактериальное происхождение, поэтому ее можно контролировать с помощью антибиотиков, пишет испанское издание Redaccion Medica. Кроме того, иммунная система способна идентифицировать процесс. Обычная пневмония быстро поражает большие участки легкого, а при SARS-Cov-2 она занимает небольшие площади. Но затем вирус захватывает иммунные клетки в легких и использует их для распространения через легкие в течение длительного периода времени.
Авторы исследования проводят аналогию с лесным пожаром. Covid-19 похож на вспышку, которая постепенно провоцирует другие вспышки. Этими другими источниками могут быть органы, которые обычно поражаются вирусом: почки, мозг или сердце.
«Осложнения, вызванные Covid-19, по сравнению с другими пневмониями, можно объяснить увеличением времени, в течение которого болезнь присутствует в организме», - говорится в исследовании.
Исследователи определили критические цели для лечения тяжелой пневмонии, вызванной SARS-CoV-2. Мишенями являются иммунные клетки: макрофаги и Т-клетки. Согласно исследованию, макрофаги, которые являются клетками, отвечающими за защиту легких, могут поражаться SARS-CoV-2 и способствовать распространению инфекции через легкие.
«Наша цель — сделать Covid-19 легкой болезнью, вроде сильной простуды», - говорит Скотт Бюдингер, соавтор исследования и руководитель пульмонологического отделения и реанимации в Медицинской школе Файнберга при Северо-Западном университете США. Но, как выразился его коллега Ричард Вундернк (профессор того же медицинского учреждения), эта цель сравнима с «прыжком до Луны».
По мнению авторов, «Covid-19, как и грипп, вряд ли исчезнет полностью, даже если большая часть населения будет вакцинирована». Именно поэтому они считают, что очень важно сделать болезнь легкой.