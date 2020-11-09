Учёные рассказали о влиянии витамина D на коронавирус

По мнению британских врачей, дефицит витамина D способен привести к развитию более тяжелой формы COVID-19. Они пришли к выводу, что в регионах, где распространен сезонный дефицит витамина, тяжелые случаи регистрируют чаще.
Как напоминает РБК, в начале мая ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии сравнили средние уровни витамина D у граждан 20 европейских стран, затронутых коронавирусом, со статистикой смертности от COVID-19. Они обнаружили, что особенно низкий уровень витамина наблюдается у жителей Испании и Италии — в этих странах на тот момент было зарегистрировано больше всего смертей в европейском регионе. Во Всемирной организации здравоохранения в ответ заявили, что доказательств связи между дефицитом витамина D и более высокой смертностью от инфекции нет.
Теперь же специалисты изучили ежедневную статистику по коронавирусу и выявили «поразительную корреляцию между тяжестью течения заболевания и широтой». Они отметили, что в северном полушарии, где более распространена сезонная нехватка витамина D, чаще регистрируются тяжелые случаи COVID-19.Темы: Наука