Учёные: антитела к ковиду исчезают, но иммунитет остаётся

Антитела, которые наша иммунная система генерирует для борьбы с патогенами, такими как SARS-CoV-2, являются ключевым элементом защиты от Covid-19. Они также играют фундаментальную роль в создании долгожданного группового иммунитета, который может положить конец пандемии, поэтому их выживаемость в организме очень важна для определения эффективности вакцин.

Два новых исследования, опубликованные на этой неделе, подтверждают, что антитела, вырабатываемые людьми, которые контактировали с вирусом, исчезают в течение нескольких месяцев - от двух до трех.

«Главный вывод заключается в том, что после первой волны все еще не было доказательств того, что подавляющее большинство населения страны имело защитный иммунитет», - пояснил Грэм Кук, один из авторов исследования, проведенного Имперским колледжем Лондона. Выяснилось, что уровень иммунитета в целом упал на 26,5% за этот период, а у пациентов старше 75 лет — на 39%.

Другое исследование, также проведенное в Соединенном Королевстве, в данном случае учеными из Королевского колледжа, и опубликованное в понедельник в журнале Nature, пришло к аналогичному выводу. Однако в этом случае оказалось, что «более высокая вирусная нагрузка может привести к более серьезному заболеванию и вызвать более сильный ответ антител».

Это исследование подводит к выводу, что «вакцины должны быть нацелены на создание антител, подобных тем, которые вырабатываются в тяжелых случаях», и что могут потребоваться дополнительные дозы.

Вопрос о продолжительности действия антител к Covid - это один из многих аспектов заболевания, вызываемого SARS-CoV-2, которые все еще исследуются и по которым нет четкого научного мнения.

При этом отсутствие антител не означает отсутствие иммунитета. «Обнаружение антител IgG не является непременным условием защиты от инфекции», - заявляет Хосе Антонио Лопес Герреро из Автономного университета Мадрида. «Способность генерировать как гуморальный, так и клеточный иммунитет может присутствовать, даже если он не обнаружен серологическим тестом», - говорит он.

Причина, по которой отсутствие антител не является синонимом отсутствия иммунитета, заключается в так называемых клетках памяти: В- и Т-лимфоцитах. «Если у вас есть активные клетки памяти, как только вы снова войдете в контакт с вирусом, «вы снова будете продуцировать антитела, и этот второй контакт будет полностью бессимптомным», - заявляет Мария Томас, представитель Испанского общества инфекционных заболеваний (SEIMC).