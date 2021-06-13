У коронавируса появились новые симптомы

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Учёные сообщают о новых проявлениях COVID-19, которые ранее считались нехарактерными для коронавируса. Медики связывают это с мутацией ковида. Теперь отличить его от обычной простуды крайне сложно.
Исследователи из Королевского колледжа Лондона сообщили об изменении общих симптомов коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости со ссылкой на Mirror. Национальная служба здравоохранения Великобритании все еще перечисляет в качестве главных признаков COVID-19 лихорадку, продолжительный кашель, потерю обоняния и вкуса. Однако мутации вируса привели к тому, что самыми распространенными симптомами инфекции стали следующие.
Профессор генетической эпидемиологии Тим Спектор отметил, что "индийский вариант" SARS-CoV-2 больше напоминает обычную простуду. Он предупредил, что людям с такими симптомами нужно обязательно пройти тестирование, чтобы предотвратить распространение COVID-19.
"Человек не осознает этого. Он думает, что у него какая-то сезонная простуда, и ходит на вечеринки, заражая других. Мы изучаем основные признаки инфекции. И теперь они не такие же, как раньше", — подытожил профессор.
Всемирная организация здравоохранения относит к основным симптомам COVID-19 следующие: