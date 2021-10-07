Спутник зафиксировал необычные облака над вулканом острова Пальма

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На снимке острова Пальма, сделанном со спутника NASA, видно необычное построение облаков над извергающимся вулканом Кумбре-Вьеха. Они сформировали нечто вроде воронки или мишени.
Учёные объясняют это явление столбом пепла и газа, который при временном отсутствии ветра устремился строго вверх. Затем столб столкнулся со слоем тёплого воздуха и «расплющился», сформировав вокруг себя причудливый узор из облаков. Похожий эффект наблюдается, если бросить камень в воду.
Снимок сделан в минувшие выходные.