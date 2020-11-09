Создан ультрафиолетовый робот-дезинфектор — убийца коронавируса

Компания Alcora из Сарагосы и аргентинская UV Robotics совместно разработали робот UVR-bot, способный дезинфицировать за 20 минут с помощью ультрафиолета отделение интенсивной терапии, вагон метро, зал в ресторане и другие замкнутые помещения.
Учёные утверждают, что ультрафиолет способен уничтожить 99,96% патогенов, включая COVID-19. Это безопаснее и эффективнее, чем бытовая химия, говорят они. И удобнее, ведь робот сделает всё сам.
Во времена пандемии компании соревнуются в производстве новых высокотехнологичных средств для обеззораживания помещений. Например, в той же Испании на днях анонсировали инновационную систему очистки воздуха с помощью ионов. Её разработала компания Cedrión из Мадрида. Аппарат способен за 10-12 минут избавить помещение от вирусов и бактерий.Темы: Наука