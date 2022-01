Сколько оливкового масла в день нужно употреблять для здоровой жизни?

Последнее исследование, опубликованное в Journal of the American College of Cardiology утверждает, что 7 граммов (половины ложки) оливкового масла в день достаточно, чтобы уменьшить риск смерти от сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний, рака и заболеваний дыхательной системы.