Сколько оливкового масла в день нужно употреблять для здоровой жизни?

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Последнее исследование, опубликованное в Journal of the American College of Cardiology утверждает, что 7 граммов (половины ложки) оливкового масла в день достаточно, чтобы уменьшить риск смерти от сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний, рака и заболеваний дыхательной системы.
Исследование также показало, что замена примерно 10 граммов маргарина, сливочного масла, майонеза и молочного жира в день на эквивалентное количество оливкового масла также связано с более низким риском смертности. «Наши результаты подтверждают текущие диетические рекомендации по увеличению потребления оливкового масла и других ненасыщенных растительных масел», — говорит доктор Марта Гуаш-Ферре, главный исследователь отдела питания Школы общественного здравоохранения Т.Х. Чан из Гарварда, США, и ведущий автор исследования.
По этой причине, говорит она, «врачи должны советовать пациентам заменять определенные жиры, такие как маргарин и сливочное масло, оливковым маслом, чтобы улучшить свое здоровье».