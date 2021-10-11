На Майорке нашли бронзовый меч, которому почти 3000 лет

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Испанские археологи обнаружили бронзовый меч балеарского типа, датированный не ранее 793 года до нашей эры. Исследование показало, что рукоять и клинок были соединены заклепками и изготовлены из разных сплавов металла, который поступил на Майорку, по всей видимости, из Андалусии. Об этом сообщает Journal of Archaeological Science.
Как пишет издание «N+1», ученые считают, что этот меч никогда не использовался в бою и был частью парадной амуниции или статусной вещью.
Большинство похожих древних артефактов обычно оказывались случайными находками, сделанными фермерами или строителями, соответственно, археологический контекст оставался не исследованным. Первоначально возраст новой находки оценили примерно в 3200 лет и предположили, что меч мог быть оставлен в качестве подношения.
Археологи подчеркнули, что всего известно 19 подобных мечей, однако большинство из них фрагментированы или обнаружены вне археологического контекста.
Обнаруженный меч имеет металлическую рукоять и треугольное сечение клинка. Круглая рукоять отделена гардой и увенчана круглым навершием, на котором также располагается декоративный элемент сферической формы. Лезвие меча было обнаружено сломанным на две части, что, по всей видимости, обусловлено обрушением талайота. Длина артефакта составляет 92,7 сантиметра, а вес — 1650 граммов.