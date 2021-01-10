Медики рассказали об отсроченном влиянии коронавируса на работу мозга

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Испанские врачи и их коллеги их Вандербильтского исследовательского университета сообщили о результатах исследования влияния COVID-19 на деятельность мозга. Выяснилось, что пациенты с коронавирусом, которые находились в отделении интенсивной терапии, чаще страдали от дисфункции мозга, чем пациенты с другими респираторными заболеваниями.
В пояснении ученых, о которых пишут «Известия» со ссылкой на портал EurekAlert!, говорится, что проявлениями дисфункции мозга могут стать неспособность ориентироваться в пространстве, сосредоточить внимание, а также потеря сознания. Ученые решили изучить симптомы более чем у 2 тыс. больных, которые перенесли COVID-19 в тяжелой форме и лежали в отделениях интенсивной терапии.
Выяснилось, что пациенты страдали от такого состояния в среднем на протяжении 12 дней. 82% провели в коматозном состоянии около 10 дней, у половины граждан такое состояние длилось три дня.
«Эти показатели в два раза выше, чем среди нековидных больных отделения интенсивной терапии», — отметила исследователь Бренда Пан.
Она пояснила, что 88% участников исследования были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Подчеркивается, что у больных, которым удавалось пообщаться с родными и друзьями, риск дисфункции мозга снижался почти на треть.
Ранее группа ученых из Франции и Испании сообщила о том, как мозг может сигнализировать о начале коронавируса. Они провели анализ научных публикаций о влиянии коронавируса на центральную нервную систему и выяснили, что сопровождающийся высокой температурой делирий можно отнести к одному из ранних симптомов COVID-19.