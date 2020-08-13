Коронавирус особенно опасен для людей с отрицательным резус-фактором

Ученые из Университета Барселоны (Испания) и Университета Кампинас (Бразилия) изучили обстоятельства, которые вызывали быстрое распространение COVID-19 в 126 странах.
Как сообщают «Известия», исследователи пришли к выводу, что экспоненциальный рост числа заражений характерен для стран, в которых существует большое число жителей с отрицательным резус-фактором (Rh-). В частности, к ним относятся Австралия, Австрия, Бразилия, Новая Зеландия, Испания, Великобритания, Швейцария, США. Во всех этих государствах действительно был отмечен «взрывной» характер распространения болезни. Подтверждается эта гипотеза и тем фактом, что у людей с отрицательным резус-фактором выше риск развития определенных сердечно-сосудистых, респираторных и некоторых других заболеваний, связанных с иммунитетом. Перечисленные патологии зачастую сопровождают COVID-19, причем являются как факторами более высокой вероятности заражения, так и часто возникают в ходе болезни.
«Мы сегодня еще многого не знаем о COVID-19, вполне можно допустить, что риск заражения повышен у людей с отрицательным резусом», — сообщил «Известиям» ведущий научный сотрудник, заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ (вуз — участник проекта повышения конкурентоспособности образования «5-100») Станислав Отставнов.
Он отметил, что каждая гипотеза, выдвинутая авторами, безусловно, имеет право на существование, но должна быть тщательно проверена. «Для этого потребуется серия статей, где независимые группы исследователей получат более-менее сходные результаты», — пояснил он.Темы: Наука