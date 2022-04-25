Испанский диетолог рассказала, как безопасно пить кофе

Испанский диетолог Элиса Эскориуэла Наварро для издания ABC рассказала, как следует подходить к употреблению кофе, чтобы это было безопасно для здоровья.

Умеренное количество кофеина не может оказать отрицательного воздействия на организм, однако же большая доза может привести к таким неприятным последствиям как беспокойство, тремор, бессонница, мигрени, тошнота, ускорение сердечного ритма, обезвоживание, тревожность или зависимость.

Установлено, что большинство людей без каких-либо проблем могут потреблять до 400 миллиграмм кофеина в день, хотя это зависит от уровня восприимчивости человека – ты же знаешь, везде свои нюансы.

Большая часть потребляемого кофеина поступает из напитков, но его количество варьируется. В чашке фильтрованного кофе содержится около 90 миллиграмм кофеина, в чашке черного чая – 50 миллиграмм, а в энергетическом напитке – 80 миллиграмм.

Согласно данным Технической комиссии по вопросам диетических продуктов, питания и аллергий Европейского агентства по безопасности продуктов питания, без проблем можно употреблять кофе, ориентируясь на следующие правила.

Разовые дозы кофеина до 200 миллиграмм, то есть около трех миллиграмм на килограмм веса.

То же количество (200 миллиграмм) также считается безопасным, если употреблять его менее чем за два часа до интенсивных занятий спортом (при нормальных условиях окружающей среды).

Разовые дозы до 100 миллиграмм (1,4 миллиграмма на килограмм веса) могут повлиять на режим сна при употреблении за час до отхода ко сну.

Потребление 400 миллиграмм кофеина в день (около 5,7 миллиграмма на килограмм) не оказывает отрицательного воздействия на здоровье взрослого человека, кроме беременных женщин. В период беременности и грудного вскармливания дозы кофеина до 200 миллиграмм в сутки не оказывают отрицательного воздействия.

Источник: ИноСМИ