Испанский диетолог рассказала, как безопасно пить кофе

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Испанский диетолог Элиса Эскориуэла Наварро для издания ABC рассказала, как следует подходить к употреблению кофе, чтобы это было безопасно для здоровья.
Умеренное количество кофеина не может оказать отрицательного воздействия на организм, однако же большая доза может привести к таким неприятным последствиям как беспокойство, тремор, бессонница, мигрени, тошнота, ускорение сердечного ритма, обезвоживание, тревожность или зависимость.
Установлено, что большинство людей без каких-либо проблем могут потреблять до 400 миллиграмм кофеина в день, хотя это зависит от уровня восприимчивости человека – ты же знаешь, везде свои нюансы.
Большая часть потребляемого кофеина поступает из напитков, но его количество варьируется. В чашке фильтрованного кофе содержится около 90 миллиграмм кофеина, в чашке черного чая – 50 миллиграмм, а в энергетическом напитке – 80 миллиграмм.
Согласно данным Технической комиссии по вопросам диетических продуктов, питания и аллергий Европейского агентства по безопасности продуктов питания, без проблем можно употреблять кофе, ориентируясь на следующие правила.
Источник: ИноСМИ