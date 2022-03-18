Испанские учёные смогли обратить вспять процесс старения

Ученые из США и Испании перепрограммировали клетки мышей и обратили старение вспять. У животных помолодели ткани почек и кожи, причем без каких бы то ни было побочных эффектов. Исследователи уверены: со временем эта методика поможет и людям.

Как сообщает РИА Новости, любой многоклеточный организм начинается с одной оплодотворенной яйцеклетки. В течение первых циклов деления из нее возникают универсальные, или тотипотентные, клетки, которые затем дифференцируются. Сначала образуются плюрипотентные стволовые клетки, развитие которых может пойти по разным сценариям, а затем — разнообразные унипотентные соматические клетки, отвечающие за определенные функции. Из них уже формируются внутренние органы, сосуды, кожа и прочие ткани.

В основном дифференцировка заканчивается на внутриутробной стадии, но некоторое количество незрелых, не до конца дифференцированных стволовых клеток сохраняется на всю жизнь. Они вырабатываются в тканях костного мозга и при определенных условиях способны превратиться в клетки различных органов и тканей. Это своего рода ремкомплект на случай повреждений и травм. Чем старше организм, тем меньше в костном мозге стволовых клеток, способных к обновлению. Замедление их производства — следствие физического старения.

У растений и некоторых низших форм животных существует обратный процесс — дедифференцировка, когда частично или полностью созревшая клетка возвращается в предыдущее состояние. Чаще всего это происходит при регенерации: например, когда из черенка, пустившего корни, появляется новое растение или отдельная часть тела дает начало новому организму.