Испанские учёные научились бороться с микробами, устойчивыми к антибиотикам

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Испанские ученые впервые использовали модифицированные бактерии для борьбы с микробами, которые устойчивы к действию антибиотиков. Оригинальное исследование опубликовано в журнале Molecular Systems Biology.
Как сообщает Sputnik, проведением экспериментов занимались исследователи из Центра геномной регуляции Барселонского института наук и технологий вместе со своими коллегами из других университетов.
Такой тип инфекций составляет до 80 процентов от всех внутрибольничных инфекций, поскольку такие бактериальные структуры обладают высоким уровнем устойчивости к антибиотикам.
Исследователи считают, что использование "перепрограммированных" бактерий станет многообещающим терапевтическим подходом для лечения "больничных" заболеваний. Именно они могут стать отличными проводниками для доставки необходимых ферментов к биопленке.
По мнению ученых, бактерии – это отличные объекты для генетических манипуляций, потому что обладают небольшими наборами генов.
В качестве объекта для экспериментов ученые использовали модифицированные бактерии Mycoplasma pneumoniae. Это патоген человека, который характеризуется отсутствием клеточной стенки и устойчивостью ко многим антибактериальным агентам. Бактерия относится к паразитическим видам, у которых понижена метаболическая активность. Она хорошо изучена и обычно исследуется с помощью световой микроскопии.
Исследователи решили сократить геном бактерии до определенного количества генов, чтобы она не могла размножаться, а затем перепрограммировали ее на воспроизведение двух ферментов. Один из них растворяется в биопленке, а другой атакует клеточные стенки "враждебных" бактерий.
Экспериментальный метод лечения был протестирован на мышах, которым ввели инъекции с модифицированными бактериями. Это позволило вылечить более 80 животных.
Ученые считают, что такой способ лечения не будет дорогостоящим, в отличие от уже существующих на молекулярном уровне. Они также отмечают, что этот подход будет безопасным для организма человека.