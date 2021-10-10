Испанские учёные нашли связь между пластиком и некоторыми видами рака

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Ученые из Гранады выяснили, что вещество, присутствующее в пластиковой продукции, которую мы используем в повседневной жизни, может провоцировать возникновение некоторых видов рака.
Речь идёт о химическом соединении бисфенол А, которое широко используется при производстве пластмасс, полимеров, смолы. Группа учёных под руководством Марии Хосе Санчес и Мигеля Родригеса Барранко пришла к выводу, что это соединение может вызывать рак молочной железы и рак простаты.
В исследовании принимали участие 4800 пациентов, у 547 из которых был диагностирован рак груди, а у 575 — рак простаты. Уровень бисфенола у них измерялся с помощью регулярных анализов крови. И он почти всегда был превышен у пациентов с онкологическим диагнозом.
Это первое на сегодняшний день серьёзное исследование, в котором рассматривается влияние длительного воздействия бисфенола на риск двух наиболее распространенных видов рака.