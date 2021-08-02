Испанские учёные нашли связь между болью и алкоголизмом

Исследование опубликовано в журнале PAIN, сообщает ЗОЖ.news. Первое исследование также показало изменения в области мозга, связанные с мотивацией к приему лекарств, а во втором – что опиоидный рецептор каппа-типа (белок) является ключом к рецидиву. Наблюдение проводилось на животных.

Исследования Департамента фармации и фармацевтических технологий и паразитологии Университета Валенсии (УФ) показали в доклиническом эксперименте с крысами, что физическая боль вызывает рецидив при употреблении алкоголя. В нескольких исследованиях подчеркивалось, что физическая боль может вызвать рецидивы употребления алкоголя и может быть ключевой причиной начала компульсивного потребления, ведущего к зависимости. В том же духе группа исследователей ультрафиолетового излучения под руководством Лусии Хиполито показала в исследовании, что боль вызывает рецидив, когда она возникает во время отмены алкоголя у самок крыс.

«Мы открыли одну из нейробиологических оснований, которая может объяснить связь между рецидивом употребления алкоголя и физической болью благодаря изменениям, которые происходят в каппа-опиоидных рецепторах в прилежащем ядре, области мозга, тесно связанной с мотивацией прием наркотиков», - пояснила исследователь.

Ученые также пришли к выводу, что увеличение потребления алкоголя связано с тревогой или депрессией. Это негативное аффективное состояние, вызванное принудительным воздержанием от алкогольных напитков, заставляет его в сочетании с болью усиливаться и сохраняться после повторного введения зависимости у самок крыс. Таким образом, исследовательская группа показала, что обострение из-за тревожной боли является ключевым фактором увеличения потребления алкоголя после периода воздержания. По словам эксперта, «можно сказать, что боль усиливает последствия отказа от приема алкоголя или ускоряет те, которые могут привести к рецидиву».

Во втором направлении исследований авторы не только изучили эти изменения, но также подтвердили, что, когда они блокировали каппа опиоидных рецепторов с помощью лекарства под сложным названием Норбинальтрофимин, рецидива не возникало. Таким образом, авторы заявили, что они изучили функциональность препарата для этих случаев, и могли найти применение при других патологиях. «Проблема в том, что они вызывают некоторые неблагоприятные эффекты на ранних этапах клинических исследований, с которыми трудно справиться. Наша исследовательская группа сейчас сосредоточена на том, как мы могли бы улучшить фармацевтическую форму, то есть как применять ее, чтобы избежать ее побочного действия», – подчеркнула исследователь.