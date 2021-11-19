Испанские ученые нашли связь между грязным воздухом и коронавирусом

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Грязный воздух увеличивает риски протекания коронавируса в тяжелой форме. К такому выводу пришли испанские ученые.
Исследование опубликовано в Environmental Health Perspectives, сообщает портал InScience. Ряд исследований показывает, что в регионах с высоким уровнем загрязнения воздуха отмечалась более высокая заболеваемость COVID-19. Однако причины этой связи не ясны — загрязнение воздуха способствует передаче вируса воздушно-капельным путем или же повышает восприимчивость человека к инфекции.
Исследовательская группа измерила ряд специфичных к вирусу антител и проанализировала реакцию пациентов на загрязнители воздуха (NO2, PM2,5, черный углерод и озон). В исследовании приняли участие 9605 человек, среди которых был 481 подтвержденный случай COVID-19 (5%). Кроме того, более чем у 4000 участников были взяты образцы крови для определения наличия и количества антител IgM, IgA и IgG к пяти вирусным антигенам.
Из них 18% имели специфичные к COVID-19 антитела, однако ученые не обнаружили никакой связи между инфекцией и воздействием загрязнителей воздуха. Тем не менее среди зараженных исследователи выявили связь между высоким воздействием NO2 и PM2,5 и более высокими уровнями IgG, специфичных для пяти вирусных антигенов (признак более высокой вирусной нагрузки и/или тяжести симптомов). Для всех участников обнаружилась связь между более высоким воздействием NO2 и PM2,5 и тяжелым течением болезни. Связь с PM2,5 была сильнее у мужчин старше 60 лет и людей, живущих в социально-экономически неблагополучных районах.
«Эти результаты показывают связь между загрязнением воздуха и госпитализацией, описанной при других респираторных заболеваниях, таких как грипп или пневмония», — заключает Манолис Когевинас, главный автор исследования. Загрязнение воздуха также способствует развитию сердечно-сосудистых, респираторных или других хронических заболеваний, которые, в свою очередь, повышают риск тяжелого COVID-19.