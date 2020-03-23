Испанские медики рассказали, кто чаще умирает от коронавируса

68% пациентов, которые попадают в отделение интенсивной терапии, старше 60 лет. Среди самых маленьких пациентов (до 9 лет) только один оказался в отделении интенсивной терапии. Среди больных в возрасте от 10 до 19 лет — ни одного. Среди пациентов, которым от 20 до 50 лет, почти 13% попали в такое отделение. В возрастной группе от 50 до 59 лет — 18%.

Смертельным коронавирус оказался для 17,9% пациентов, которым больше 80 лет. 5% — для людей в возрасте от 70 до 79 лет. Среди больных от 60 до 69 лет смертность снижается до 2,1%. Для всех остальных возрастных категорий показатель летальных исходов не превышает 1%. Пока в Испании от вируса Covid-19 скончались только пять человек младше 30 лет.

И ещё немного статистики. В Европе, по состоянию на 23 марта, насчитывалось более 143 тысяч больных коронавирусом. На первом месте — Италия (более 59 тысяч). На втором — Испания (почти 29 тысяч). На третьем — Германия (почти 25 тысяч). А на четвёртом — Франция (более 16 тысяч). Число смертей не всегда прямо пропорционально числу заболевших. Больше всего погибших — в Италии (4825 человек). На втором - Испания (1720). На третьем — Франция (562). В Италии смертность составила 9%. В Испании — 6%. В Германии же — всего 0,3%. Эксперты объясняют это тем, что в Германии прекрасно развита система здравоохранения. Кроме того, играют роль образ жизни и привычки.