Испанские медики провели первую в мире успешную операцию по пересадке кишечника от умершего человека

Последние новости Испании на русском языке
Специалисты из испанской Университетской больницы Ла-Пас в Мадриде провели первую в мире успешную операцию по пересадке кишечника от умершего человека. Об этом сообщила во вторник радиостанция "Кадена СЕР".
По ее информации, орган получила 13-месячная девочка, страдающая кишечной недостаточностью, которая была диагностирована с первого месяца жизни. Радиостанция отмечает, что проведенная операция делает больницу Ла-Пас единственным медицинским учреждением в Испании, уполномоченным проводить все виды педиатрических трансплантаций.
Учитывая особенности органа, кишечник от асистолического донора для трансплантаций никогда ранее не использовался.
Девочка уже выписана из больницы. Она чувствует себя хорошо.