Испанские диетологи рассказали, какие фрукты и овощи лучше есть с кожурой

Диетологи Бланка Салинас (Колледж питания в Каталонии) и Айтор Санчес (Центр питания Aleris) рассказали, какие фрукты и овощи полезно есть с кожурой.
Прежде всего, это такие цитрусовые, как апельсины, грейпфруты и лимоны. Их кожура богата клетчаткой и феноловыми соединениями, которые препятствуют окислению клеток. Пи этом совсем не обязательно съедать целиком всю кожуру. Достаточно добавлять немного тёртой цедры в разные блюда. Кроме того, крайне полезна кожура киви, персиков и манго. Например, в оболочке манго есть биоактивные соединения каротиноиды, полифенолы, мангиферин.
Среди овощей диетологи выделяют огурцы, баклажаны, цукини и картошку. Но с картошкой нужно быть осторожнее и вырезать участки зелёного цвета, содержащие токсичное вещество соланин. В кожуре огурцов много бета-каротина (а в мякотей его почти нет). В баклажанах — насунина (антиоксидант). В цукини — хлорофилла и витамина С.Темы: Наука