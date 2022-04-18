Испанские диетологи назвали растение, которое помогает похудеть

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Специалисты Факультета сестринского дела и питания (FEN) рассказали о полезных свойствах фенхеля.
Как выяснилось, это растение помогает сбросить вес и уменьшить живот. Всё дело в том, что фенхель ускоряет процесс переваривания жирной пищи. Но это далеко не единственное полезное свойство фенхеля.
Он также помогает в борьбе с запорами, предотвращает метеоризм и вздутие живота, очищает мочевыводящие пути. Детям фенхель помогает побороть колики и газообразование.