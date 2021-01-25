Испанские археологи нашли уникальный артефакт — хрустальный кинжал 

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Испанские археологи заявляют, что нашли самый технически сложный артефакт каменного века — хрустальный кинжал.
Как сообщает газета «Культура» со ссылкой на Quaternary International, находку сделали в ходе раскопок в мегалитической гробнице Монтелирио Толос. Ученые обнаружили кинжал возрастом примерно в 5 тысяч лет и длиной 20 сантиметров.
Вместе с кинжалом были обнаружены 10 наконечников стрел и четыре каменных лезвия. Так как ближайшие месторождения горного хрусталя находятся очень далеко от мегалитической гробницы, владелец кинжала должен был заплатить за него очень большую цену, считают ученые.
Таким образом, это оружие должно было принадлежать представителю элиты общества, полагают эксперты. Рукоятка кинжала сделана из слоновой кости, также дорогостоящего в то время материала.
В захоронении были найдены останки 25 человек — несколько женщин и один мужчина. По мнению ученых, они умерли от отравления ядом. В гробнице также были найдены ювелирные украшения, слоновые бивни, керамические сосуды и одно страусиное яйцо.
Гробница находится в нижней части долины Гвадалквивир. В это время там располагалось крупнейшее в регионе поселение медного века.