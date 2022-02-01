Испанская вакцина вступает в последнюю фазу клинических испытаний

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Испанское агентство по контролю за лекарственными средствами и медицинскими изделиями одобрило третий (и последний) этап клинических испытаний местной вакцины против COVID-19, которую разрабатывает компаниям Hipra.
Если третий этап клинических испытаний пройдёт успешно, вакцина должна будет пройти согласование в Европейском агентстве лекарственных средств.
В третьем этапе испытаний примут участие три тысячи добровольцев. Они получат вакцину Hipra в виде бустерной дозы. При этом испытания будут проводиться не только в Испании, но также в Италии и Португалии.