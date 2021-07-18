Что будет, если каждый день есть дыню?
13:21 18.07.2021
Испанские диетологи подробно рассказали о влиянии ежедневного употребления дыни на организм человека. По данным Испанского общества вопросов питания, дыня на 92% состоит из воды и содержит меньше сахара, чем другие фрукты. Её можно считать лёгкой закуской, но есть нюансы. Например, её не стоит есть тем, кто испытывает проблемы с пищеварением. Кроме того, её нельзя есть очень много. Дыня чрезвычайно богата витаминами и её бесконтрольное потребление может привести к гипервитаминозу.
Полезные свойства дыни
- Дыня богата витаминами. Например, 300 граммов дыни без кожуры обеспечивают 75% рекомендуемой суточной нормы витамина С.
- Дыня богата минералами. В ней содержится калий, фосфор, железо и магний.
- Дыня укрепляет иммунитет. Она богата бета-каротином не меньше морковки.
- Дыня — очищает организм. Содержащиеся в ней каротиноиды в нашем организме превращаются в витамин А. А это мощный антиоксидант.
- Дыня способствует выработке коллагена в костях и защищает кровеносные сосуды.
- Дыня делает красивой и здоровой кожу. Защищает её от преждевременного старения.
- Дыня помогает похудеть. В ней очень мало калорий, около 40 на 100 граммов. Кроме того, она обладает биологически активными веществами, которые стимулируют расщепление жиров и способствуют насыщению, а также защищают кишечную микробиоту.
- Дыня поддерживает сердце в хорошем состоянии. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 17,7 миллиона человек ежегодно умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, что делает их основной причиной заболеваемости и смертности во всем мире. Хороший способ снизить этот риск - есть каждый день немного дыни, так как она помогает снизить кровяное давление и обеспечивает нужное количество калия (полезно для сосудов).
- Дыня хорошо утоляет жажду.
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