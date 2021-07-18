Что будет, если каждый день есть дыню?

Испанские диетологи подробно рассказали о влиянии ежедневного употребления дыни на организм человека. По данным Испанского общества вопросов питания, дыня на 92% состоит из воды и содержит меньше сахара, чем другие фрукты. Её можно считать лёгкой закуской, но есть нюансы. Например, её не стоит есть тем, кто испытывает проблемы с пищеварением. Кроме того, её нельзя есть очень много. Дыня чрезвычайно богата витаминами и её бесконтрольное потребление может привести к гипервитаминозу.