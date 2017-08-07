Балеарские ученые выяснили причину появления загадочных кругов на морском дне

Ученые выяснили природу происхождения загадочных круглых пробелов в морской растительности у хорватских берегов Адриатического моря. Как сообщает El Mundo, эту загадку помогли разрешить исследователи с Балеарских островов. Они опровергли гипотезы о том, что появление кругов было связано с рыбалкой с использованием динамита, добычей нефти и военными экспериментами бывшей Югославии, а также бытовавшую в народе версию о вмешательстве инопланетян. Настоящая причина оказалась куда более прозаичной: заключалась она в естественной стратегии адаптации морских растений.