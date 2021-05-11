5 вещей, которые произойдут с организмом, если есть болгарский перец каждый день

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Болгарский перец чрезвычайно полезен для здоровья, утверждают врачи. Испанский диетолог Стефания Эспарса перечислила основные полезные свойства этого овоща и рассказала, что будет происходить с организмом при каждодневном употреблении его в пищу.
Болгарский перец содержит большое количество витаминов (A, C, B9, B6, K, E), минералов (калий, железо). Он низкокалорийный и богат клетчаткой. «В нем есть важные каротиноиды, такие как капксантин, виолаксантин, лютеин, кверцетин и лютеолин. Эти соединения являются антиоксидантами, которые способствуют здоровью зрения и предотвращают сердечно-сосудистые заболевания и рак», - говорит эксперт. До сих пор ведутся споры о том, перец какого цвета полезнее. По словам диетолога, полезны все.
В целом болгарский перец можно есть всем. Но людям с колитом, синдромом раздраженного кишечника или гастритом следует избегать его употребления в сыром виде. Также стоит быть осторожными пациентам с заболеваниями почек и аллергией. В остальном же нет никаких противопоказаний. А ежедневное присутствие болгарского перца в рационе принесет только пользу.