Звёзды Ла Скала и «Сияющая звезда» на большой сцене в Испании

В преддверии волшебного праздника Рождества всем хочется чуда. И чудо произойдёт! Самое южное побережье Испании Коста-дель-Соль озарится талантом звёзд итальянской оперы!

15 декабря в 20:00 на большой сцене Teatro Auditorio Felipe VI в Эстепоне состоится концерт, в котором примут участие:

Массимо Джиордано – всемирно известный итальянский оперный тенор –солист Ла Скала и других ведущих оперных театров мира;

Эстер Кандинова – великолепное сопрано, её имя означает «Сияющая звезда», и именно ей Александр Градский доверил главную партию в своей опере «Мастер и Маргарита»;

Нельсон Кальци – ведущий пианист театра Ла Скала.

С этими яркими артистами избранная публика уже познакомилась этим летом на эксклюзивном концерте «Говори мне о любви» (Parla mi de amore) в «римском амфитеатре» в роскошных садах отеля Ananta Villa Padierna.

Массимо Джиордано известен всему миру своими мощными эмоциональными выступлениями. Он вновь покорит всех невероятным вокальным диапазоном и артистичностью. А дуэт Массимо с потрясающей Эстер, чей парящий вокал буквально переносит слушателей в другой мир, под аккомпанемент пианиста-виртуоза Нельсона Кальци не только очарует и пленит публику, но и создаст незабываемое ощущение приближающегося праздника и волшебства.

В этот раз артисты представят новую программу «Звук Рождества» (The Sound of Christmas), состоящую из любимых арий, дуэтов и рождественских песен. Эта программа, несомненно, привлечёт внимание международной публики.

И неважно, являетесь Вы искушённым поклонником оперы или только открываете для себя этот музыкально-театральный жанр, событие это нельзя пропустить!

Место встречи – Teatro Auditorio Felipe VI (TAF Estepona) – в субботу 15 декабря в 20:00.

Билеты на www.soldoutticketbox.com в разделе international events.

Концерт, организованный Laimtee Art, пройдёт при поддержке Мэрии Эстепоны и SEDA;

информационной поддержке RusRadioMarbella, Web Express Guide, Talk Radio, noticia.ru, Instituto Internacional de Idiomas, Gestoría Bocanegra, School of Russian Ballet, Red Dog cinema, Sol Classic Management;

а также при поддержке Drumelia Interior Design, Lamborghini Wine by Platinum World, La Ciudadela Marbella.

И ещё несколько слов об артистах:

МАССИМО ДЖИОРДАНО

является одним из самых выдающихся теноров международной оперной сцены. Он признан одним из 44 лучших теноров мира.

Миланский Ла Скала, Нью-Йоркский Метрополитен, Венская, Мюнхенская, Берлинская национальные оперы, Лондонская Королевская опера, Парижская опера – вот лишь некоторые из музыкальных домов Массимо, уже давно ставшего резидентом мировых театров (от Сиднея до Токио, Чикаго, Рима, Цюриха, Дрездена, Мадрида...). За плечами Массимо – участие во многих фестивалях и таких легендарных постановках, как «Фальстаф» Верди под управлением Аббадо в Зальцбурге (режиссёр Деклан Доннеллан). В 2008 году в Глайдеборне он имел большой успех, исполнив партию Ленского в опере «Евгений Онегин» Чайковского; режиссёром постановки был Грэм Вик, а дирижёром – Владимир Юровский,

НЕЛЬСОН ГВИДО КАЛЬЦИ

В девятнадцать лет окончил школу по классу фортепиано под руководством маэстро Клаудио Демичели, и получив высшие оценки и отличия, продолжил специализированное обучение у Франко Скала в Имоле, Риккардо Задры, Тициано Поли и Федерики Ригини в Академии Падуи. Вскоре он начал активную деятельность в качестве пианиста-аккомпаниатора, работал с Магдой Оливеро, Карло Бергонци, Джованной Канетти и Витторио Террановой. Сотрудничал Кальци с Фондом Тосканини, Вердиевским фестивалем в Парме, миланским As.li.co., был маэстро-коллаборатором Sala при подготовке «Мессы да Реквием» Верди под управлением маэстро Риккардо Шайи (Милан) и маэстро Романо Гандольфи (Буссето).

В течение последних двадцати лет Нельсон Кальци работал с самыми выдающимися дирижёрами и режиссёрами в более чем ста постановках Ла Скала. Летом 2023 года маэстро принял участие в сольном концерте знаменитого баритона Луки Сальси в театре Ла Скала и в постановке «Макбета» на Зальцбургском фестивале.

ЭСТЕР КАНДИНОВА

Для этой молодой яркой певицы (сопрано), которая покоряет сердца слушателей своими сильными и эмоциональными выступлениями, судьбоносным стало участие в юбилейном 10-м сезоне шоу «Голос» в команде Александра Градского. Обладая голосом, который легко взмывает ввысь, достигая самых высоких нот, она стала настоящим виртуозом оперной сцены, её яркое актёрское дарование оживляет каждый персонаж магнетической энергией и завораживающей экспрессией. Мэтр заметил это и доверил Эстер партию Маргариты в своей опере «Мастер и Маргарита».

Исполняя классические и современные произведения, Эстер привносит свежую и уникальную энергию в интерпретацию каждого из них, и эта энергия, несомненно, покоряет сердца всех слушателей.

Не упустите возможность оценить потрясающий талант восходящей звезды мировой оперы!