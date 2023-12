Звезды Ла Скала на большой сцене на юге Испании

Массимо Джиордано является одним из самых выдающихся теноров мировой оперной сцены. Он признан одним из 44 лучших теноров мира.

Миланский Ла Скала, Нью-Йоркский Метрополитен, Венская, Мюнхенская, Берлинская национальные оперы, Лондонская Королевская опера, Парижская опера – вот лишь некоторые из музыкальных домов Массимо, уже давно ставшего резидентом мировых театров (от Сиднея до Токио, Чикаго, Рима, Цюриха, Дрездена, Мадрида...). За плечами Массимо – участие во многих фестивалях и таких легендарных постановках, как «Фальстаф» Верди под управлением Аббадо в Зальцбурге (режиссёр Деклан Доннеллан). В 2008 году в Глайдеборне он имел большой успех, исполнив партию Ленского в опере «Евгений Онегин» Чайковского; режиссёром постановки был Грэм Вик, а дирижёром – Владимир Юровский.

Совсем недавно в Центре Искусств Сеула состоялась грандиозная премьера лирической трагедии Беллини – оперы «Норма», где Массимо исполнил партию Поллиона. «Я счастлив дирижировать одним из подлинных шедевров итальянской оперы. Это сочинение Беллини очень требовательно в техническом отношении. ...Это трудное для постановки произведение. Без исключительных певцов лучше не выступать», - сказал дирижёр Роберто Аббадо на пресс-конференции перед премьерой. Не удивительно, что на одну из ведущих партий был приглашен такой яркий представитель бельканто, как Массимо Джиордано.

В преддверии Рождества Массимо Джиордано продемонстрирует свой талант и виртуозное мастерство жителям и гостям Коста-даль-Соль, которые соберутся 15 декабря в 20:00 в Teatro Auditorio Felipe VI в Эстепоне.

В концерте «Звук Рождества» примут участие великолепное сопрано Эстер Кандинова и ведущий пианист Ла Скала Нельсон Кальци.

Билеты на www.soldoutticketbox.com в разделе international events.

Концерт, организованный Laimtee Art, пройдёт при поддержке Мэрии Эстепоны и SEDA; информационной поддержке RusRadioMarbella, Web Express Guide, Talk Radio, noticia.ru, Instituto Internacional de Idiomas, Gestoría Bocanegra, School of Russian Ballet, Red Dog cinema, International Frech School of Marbella EFIM, Mariposa Energia; а также при поддержке Lamborghini Wine by Platinum World, La Ciudadela Marbella.