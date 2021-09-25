Власти Эстремадуры запретили концерт с участием Пласидо Доминго 

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Испанский оперный певец и дирижёр Пласидо Доминго не сможет выступить с Оркестром Эстремадуры из-за решения местных властей.
Концерт был запланирован на 25 сентября, но правительство Эстремадуры выступило против участия Доминго из-за обвинений в харассменте, которые обрушились на певца в последние годы.
Ранее Доминго уже принёс публичные извинения, но подчеркнул, что «это не значит, что он совершал домогательства». «Мне жаль, что я не смогу выступить с Оркестром Эстремадуры, у меня сейчас концерты по всей Европе, включая Мадрид и Маребелью, где меня очень тепло встречают», - заявил артист.