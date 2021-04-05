В Мадриде прошел фотоконкурс, посвященный небывалому снегопаду

Последние новости Испании на русском языке
Снимок главной улицы Мадрида — Пасео-де-ла-Кастельяна — победил на конкурсе фотографий, посвященных снежному шторму Филомена, который обрушился на Испанию этой зимой.
На фотографии — отражение бульвара Пасео-де-ла-Кастельяна, который превратился в настоящий горнолыжный склон.
Испанцы активно участвовали в конкурсе и прислали в общей сложности 4887 фотографий. Жюри выбрало 40 финалистов, которые боролись за первое место. Эти 40 снимков станут частью фонда Исторического музея Мадрида в коллекции фотографий.
В Мадриде 8 января начался сильный снегопад, который продолжался более 30 часов. Из-за непогоды была прервана работа международного аэропорта Барахас, приостановлено железнодорожное движение, в городе не ходили автобусы, метрополитен работал с перебоями. Власти Испании назвали «Филомену» самой сильной бурей за последние 50 лет. После этого в страну пришел холодный фронт. Городские власти оценили ущерб в 1,4 млрд евро.