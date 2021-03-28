В Испании прошел большой рок-концерт — первый с начала пандемии

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Популярная испанская рок-группа Love of Lesbian дала большой концерт в Барселоне, который стал первым подобным массовым мероприятием в Испании с тех пор, как на мир обрушилась пандемия коронавируса.
Концерт состоялся на спортивной арене Palau Sant Jordi и собрал около 5 тысяч человек. Ни о каком соблюдении социальной дистанции речи не шло. Впрочем, организаторы концерта потратили 200 тыс. евро на другие меры безопасности: тесты на коронавирус для всех зрителей; защитные маски; дезинфицирующие гели; персонал, следящий за толпами на входе и выходе; измерение температуры.
В числе других группа исполнила песню Si salimos de esta, посвятив ее всем экстренным службам, боровшимся с эпидемией ковида.
На концерте присутствовали многие чиновники из мэрии и регионального правительства.