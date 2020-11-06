В Испании кремируют легенду рок-музыки Кена Хенсли

Британский музыкант Кен Хенсли, получивший наибольшую известность как участник рок-группы Uriah Heep, умер в Испании на 76-м году жизни.
Об этом сообщил брат музыканта Тревор Хенсли, передает ТАСС. "Пишу с тяжелым сердцем, чтобы сообщить вам, что мой брат Кен Хенсли мирно умер в среду вечером. Его красавица жена Моника была рядом с ним и создавала ему комфорт в те последние минуты, что он был с нами", - написал Тревор Хенсли в Facebook. Он не привел причину смерти, но заметил, что смерть брата была для него полностью неожиданной.
"Кен будет кремирован во время частной церемонии в Испании, так что, пожалуйста, не спрашивайте про похороны. Кен ушел, но он никогда не будет забыт и всегда будет в наших сердцах", - говорится в сообщении.Темы: Культура