В Барселоне пройдёт выставка фотографий с конкурса имени Андрея Стенина

Выставку из лучших фотографий - одиночных снимков и серий из числа победивших на конкуре имени Андрея Стенина за семь лет его работы, - открыли во вторник в Королевском кружке художественных искусств в Готическом квартале Барселоны (Reial Cercle Artístic de Barcelona). Фотографии можно увидеть до 20 марта.

Это – вторая остановка испанского этапа международного турне конкурса Стенина 2021 года: до Барселоны в начале февраля выставка из работ его победителей открылась в испанской столице в Музее истории Мадрида при поддержке Русского Дома в Испании.

Фотографии экспозиции демонстрируют все самое лучшее, что характеризует современную молодую фотожурналистику: филигранное мастерство, глубину мысли и точность избранного ракурса. Среди выставочных работ – репортажная фотография и ландшафтная съемка, портреты и жанровая этника. С момента старта в декабре 2014 года участниками конкурса стали молодые фоторепортеры из более чем 130 стран мира с пяти континентов. За время работы конкурса его международное жюри посмотрело более 35 тысяч одиночных фотографий и серий.

Испанские фотожурналисты, работы которых также представлены на выставке, – одни из самых ярких и активных среди участников конкурса. Они неоднократно становились победителями в его номинациях, и дважды получали высшую награду, Гран-при. В 2017 году ее обладателем стал Алехандро Мартинес Велес (Alejandro Martinez Velez) за серию "Беженцы в Белграде", а в 2020 году серия "Теракт в отеле DusitD2" Луиса Тато (Luis Tato) была отмечена Гран-при конкурса.

В рамках мирового турне конкурса имени Стенина Барселона стала восьмой остановкой – ранее лучшие конкурсные работы выставлялись в Москве, Киншасе, Претории, Буэнос-Айресе, Мадриде, Энвигадо и Ла-Плата. Конкурс планирует посетить и другие города, как только будут сняты ограничения в связи с пандемией COVID-19.

Источник: РИА Новости